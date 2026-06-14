Su enérgico estilo de comunicación dejó de percibirse como refrescante y pasó a verse como egocéntrico. Además, Nagelsmann sorprendió con declaraciones cuestionables o incluso falsas, como las referentes a los minutos de Aleksandar Pavlovic, el juego aéreo de Leon Goretzka o el puesto ideal de Felix Nmecha. Prometió a Joshua Kimmich un lugar en el centro del campo, pero cambió de opinión tras solo dos partidos.

Sus críticas detalladas a varios jugadores en la entrevista con la revista Kicker en marzo generaron debates innecesarios. Poco después, el foco se centró en el regreso de Manuel Neuer, de 40 años, que todos negaron en un principio, pero que finalmente se concretó. Deportivamente puede justificarse, pese a las dudas sobre su estado físico, pero la comunicación y el trato hacia el portero interino Oliver Baumann fueron, cuando menos, desafortunados. Lo mismo ocurrió con la insustancial intervención de Nagelsmann en el programa Aktuelles Sportstudio de laZDF poco antes de anunciar la convocatoria.

En la pretemporada se lesionó la joven promesa Lennart Karl. En lugar de llamar al delantero Said El Mala, igualmente prometedor, el seleccionador convocó al centrocampista Assan Ouedraogo. Semanas de explicaciones no han hecho más que alargar la crisis.