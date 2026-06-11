Hay desacuerdos entre Harry Kane y el Bayern de Múnich sobre la renovación, lo que grandes clubes ven como una oportunidad de fichaje para el verano

El Bayern vive un verano tenso por el futuro de Kane. El capitán inglés, con contrato hasta 2027, ha visto estancarse las negociaciones de renovación. Según Kicker, hay «diferencias sobre condiciones y duración del nuevo contrato» entre el delantero y la directiva.

Esta incertidumbre ha alertado a clubes con gran poderío financiero de toda Europa, que vigilan la situación esperando sacar provecho. Si Kane no firma antes del Mundial, el Bayern podría verse obligado a considerar ofertas.