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Hay desacuerdos entre Harry Kane y el Bayern de Múnich sobre la renovación, lo que grandes clubes ven como una oportunidad de fichaje para el verano
El estancamiento en las negociaciones alerta a los grandes clubes europeos
El Bayern vive un verano tenso por el futuro de Kane. El capitán inglés, con contrato hasta 2027, ha visto estancarse las negociaciones de renovación. Según Kicker, hay «diferencias sobre condiciones y duración del nuevo contrato» entre el delantero y la directiva.
Esta incertidumbre ha alertado a clubes con gran poderío financiero de toda Europa, que vigilan la situación esperando sacar provecho. Si Kane no firma antes del Mundial, el Bayern podría verse obligado a considerar ofertas.
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El Bayern tiene ventaja sobre Kane
A pesar de los rumores, el Bayern mantiene la ventaja porque Kane decidió no activar la cláusula de rescisión de invierno. No obstante, como ya se ha mostrado interés a su representante, la directiva muniquesa debe resolver las diferencias contractuales antes de que un rival presente una oferta irrechazable.
La pasada temporada marcó 61 goles y dio siete asistencias en 51 partidos, conquistó el doblete nacional y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, donde cayó ante el futuro campeón, el París Saint-Germain.
Candidato al Balón de Oro
Kane ganó la Bota de Oro europea 2025-26 con 36 goles en 31 partidos de la Bundesliga, sumando 72 puntos. Superó por 18 puntos a Haaland, quien marcó 27 tantos con el Manchester City.
Tras una temporada excepcional, el inglés de 32 años se considera «uno de los favoritos» al Balón de Oro. «Con los títulos y goles que he sumado, estoy en la pugna», declaró a L'Equipe. Y añadió: «Si Inglaterra gana el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, es fácil imaginar que el trofeo vaya a manos de un inglés».
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El Real Madrid estudia el fichaje de Olise
Kane no es la única estrella en la mira de los grandes clubes. Se informa que Michael Olise es uno de los principales objetivos del Real Madrid. Tras la reelección de Florentino Pérez, el club español planea una «gran ofensiva» para fichar al extremo francés.
El interés creció tras el rechazo del Atlético a una oferta de 150 millones por Julián Álvarez. Sin embargo, Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern, ha descartado la venta. «¿Vender a Michael Olise por 200 millones de euros? No se va a vender», declaró Hoeness. «Jugamos este deporte para nuestros aficionados... no les sirve de mucho que tengamos 200 millones de euros en el banco si por eso jugamos peor al fútbol cada sábado».