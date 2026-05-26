Según el Stuttgarter Nachrichten, en Bad Cannstatt hay desacuerdo sobre quién debe ocupar la portería, pues se han formado dos bandos.
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¡Hay desacuerdo interno! En el VfB Stuttgart hay dos bandos sobre la cuestión del portero
El entrenador Sebastian Hoeneß, el director deportivo Fabian Wohlgemuth y el director técnico Christian Gentner creen que es demasiado arriesgado afrontar una temporada exigente, con la carga de la Champions League, con un canterano tan joven y sin experiencia en Primera como Seimen como portero titular.
Aun así, Seimen, de 20 años, ha mostrado en la cancha que está listo para el salto. Durante su cesión de un año al SC Paderborn 07, su progresión ha sido espectacular y culminó el lunes con el ascenso a la Bundesliga.
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¿Desacuerdos internos en el VfB Stuttgart?
La dirección deportiva considera fichar un portero y evalúa a tres candidatos: Finn Dahmen (FC Augsburgo), Noah Atubolu (Friburgo) y Bernd Leno (FC Fulham), de 34 años y con pasado en el club. En cambio, fichar definitivamente a Alexander Nübel, cedido por el Bayern, se ve como una opción financieramente inviable.
Sin embargo, según el informe, en los órganos del club predomina una opinión contraria: no fichar un nuevo portero. Los directivos argumentan que no se debe bloquear el camino del prometedor Seimen con un competidor consolidado.
Seimen es considerado un gran talento
Además, el aspecto económico no agrada a los directivos: fichar a porteros consolidados como Dahmen o, sobre todo, Atubolu, sería costoso para el VfB y restaría presupuesto para otras posiciones.
Seimen ya se considera una de las grandes promesas alemanas en la portería y, con Florian Hellstern, el VfB cuenta con otro joven talento bajo los palos. Recientemente renovó su contrato y, con 18 años, defiende la portería del filial en la 3.ª división.
Según Bild, Hellstern podría seguir el “camino de Seimen”, y el club ya valoraría cederlo a la 2.ª Bundesliga o al extranjero, incluso habiendo mantenido conversaciones preliminares con posibles destinos.
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¿Qué pasará con Alexander Nübel?
¿Y Nübel? El portero de la selección alemana que viajará al Mundial tampoco tiene futuro en Múnich, pues insiste en ser titular en su club.
Sin embargo, en el Bayern, Manuel Neuer ha renovado y se espera que facilite la transición al joven Jonas Urbig, antes de que este le suceda.
Gana unos 11 millones de euros al año, cantidad que el Stuttgart ha compartido con el Bayern. Su contrato, vigente hasta 2029, complica su salida.
En el marco de los recortes salariales que impulsa el director deportivo Max Eberl, su salida este verano es prioritaria. Se estima una indemnización de 20 a 25 millones que el FCB podría ingresar con su traspaso.