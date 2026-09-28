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«¡Hay demasiada ansiedad!»: Roberto Mancini habla antes del duelo contra Montella en Bursa
Mancini se reencuentra con su excompañero de ataque Montella en Bursa
El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, llegó al Ataturk Spor Kompleksi de Bursa con el objetivo de sumar los primeros puntos de la Azzurri en la presente edición de la UEFA Nations League ante Turquía. El partido enfrenta a Mancini con el seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, con quien formó un ataque de 37 goles en la Sampdoria a las órdenes de Sven-Goran Eriksson en 1996/97.
Mancini elogió el trabajo de su excompañero de equipo como entrenador, aunque advirtió de que Turquía cuenta con una gran cantidad de talento.
El encuentro llega tres días después de que Italia sufriera una derrota por 2-1 ante Bélgica en Roma.
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El entrenador pide calma en medio de la presión mediática y la ansiedad
En su rueda de prensa previa al partido, Mancini se refirió al aumento del escrutinio público tras la derrota del viernes. Instó a los medios y a la afición a mantener la paciencia mientras el cuerpo técnico construye un equipo competitivo, y subrayó que los resultados siguen siendo la única forma de cambiar la percepción pública.
Mancini exigió a su plantilla que diera continuidad a la mejoría mostrada en la segunda parte ante Bélgica.
«Montella ha hecho, y sigue haciendo, un trabajo excelente», declaró Mancini a los periodistas. «Turquía es un gran equipo con una gran cantidad de jugadores talentosos. Ahora mismo hay demasiada ansiedad a nuestro alrededor, pero tenemos que mantener la calma. Simplemente necesitamos tiempo para trabajar y desarrollarnos. Si podemos jugar bien y ganar, entonces las cosas cambiarán».
Bastoni regresa mientras Mancini confirma rotaciones en la selección
Mancini recupera al defensa Alessandro Bastoni tras su sanción de un partido ante Bélgica. Con cuatro encuentros programados en una breve ventana internacional y diez jugadores del primer equipo todavía en Coverciano con programas físicos personalizados, el seleccionador confirmó cambios necesarios en el once inicial.
Subrayó que probar a los miembros más jóvenes de la plantilla en entornos exigentes a domicilio sigue siendo vital para el desarrollo a largo plazo.
Mancini busca refrescar su centro del campo y su estructura defensiva en Bursa.
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Italia busca una victoria de prestigio bajo el silbato de Michael Oliver
Mancini y su selección completan en Bursa los preparativos del partido de cara al saque inicial de este martes a las 20:45, con el árbitro inglés Michael Oliver como encargado de dirigir el encuentro. Una victoria devolvería el impulso antes de que Italia viaje a París para enfrentarse a Francia el 2 de octubre.
Turquía busca su primera victoria en el grupo tras su ajustada derrota ante Francia.
Mancini aspira a guiar a Italia de nuevo por el camino del triunfo.
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