«¡Hay demasiada ansiedad!»: Roberto Mancini habla antes del duelo contra Montella en Bursa

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, llegó al Ataturk Spor Kompleksi de Bursa con el objetivo de sumar los primeros puntos de la Azzurri en la presente edición de la UEFA Nations League ante Turquía. El partido enfrenta a Mancini con el seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, con quien formó un ataque de 37 goles en la Sampdoria a las órdenes de Sven-Goran Eriksson en 1996/97.

Mancini elogió el trabajo de su excompañero de equipo como entrenador, aunque advirtió de que Turquía cuenta con una gran cantidad de talento.

El encuentro llega tres días después de que Italia sufriera una derrota por 2-1 ante Bélgica en Roma.