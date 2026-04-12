Tras el empate del Coventry y antes de la inesperada derrota del Middlesbrough, Lampard admitió que la presión de las expectativas afectó a sus jugadores, mientras que el Sheffield Wednesday jugó sin presión.

«Hay tensión y muchos jugadores viven esto por primera vez», admitió.

La presión de lograrlo quizá influyó. No ganar pese a crear ocasiones claras resulta frustrante.

Creamos lo suficiente para ganar, pero no lo logramos y hay que reconocer el mérito del rival. Cuando un equipo no tiene nada que ganar, tampoco tiene nada que perder. Tienen un entrenador muy motivado que hace bien su trabajo, así que siempre iban a ponérnoslo difícil.

No pudimos romper el empate pese a la posesión, los centros y las ocasiones.

Normalmente marcamos y ganamos aquí, así que debemos mantener la perspectiva. Sobre todo por los jugadores, que sienten la presión y quieren liberarse con el resultado. Ahora toca pensar en el siguiente partido».