Curiosamente, Meulensteen destacó a Robin Roefs, del Sunderland, como un portero que ha llamado la atención esta temporada. Roefs ha sido clave en el intento de los Black Cats por terminar arriba en la tabla de la Premier League, aunque Meulensteen admitió la gran diferencia entre jugar en el Sunderland y las expectativas del Teatro de los Sueños.

«Robin Roefs ha tenido una gran primera temporada en la Premier League», señaló el holandés. «Pero jugar en el Sunderland es un reto completamente diferente a jugar en el Manchester United. Es muy bueno. Lo conozco de Holanda, donde se formó en el NEC de Nimega, y ha dado un gran salto con el Sunderland. El club está viviendo una temporada fantástica; hay que felicitar a todos los que trabajan entre bastidores, porque sus fichajes han sido acertados y cuentan con el entrenador adecuado».