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«Hay carencias»: Senne Lammens ha sido informado sin rodeos de que no está al nivel que el Manchester United requiere para su regreso a la Liga de Campeones
De fichaje de última hora a primera opción
La llegada de Lammens al once titular fue inesperada. El United lo fichó a última hora del mercado tras el mal inicio de André Onana y Altay Bayindir. Aunque llegó para competir, pronto impresionó al cuerpo técnico y se hizo con la titularidad. Su regularidad llevó a ceder a Onana al Trabzonspor y a relegar a Bayindir al banquillo. Lammens, fichado el verano pasado del Royal Antwerp por 18 millones de libras, ha sido titular con Ruben Amorim y Carrick, aunque aún hay quien duda de sus actuaciones.
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Meulensteen duda de las credenciales de Lammens
René Meulensteen, exsegundo entrenador del club, duda del futuro de Lammens como portero titular. En declaraciones a BetGoat, valoró con firmeza la capacidad actual del guardameta de 23 años. «Aunque Senne Lammens lo ha hecho bien, aún no está al nivel que necesita el Manchester United en cuanto a personalidad, liderazgo y ciertos aspectos de su juego como portero», explicó. «Sigo pensando que tiene algunas carencias. Además, ahora mismo no estáis en Europa, lo que supone un reto totalmente distinto cuando hay que jugar en la Liga de Campeones contra grandes equipos. Para mí, todos los equipos que han ganado títulos han tenido un portero excepcional».
Roefs, estrella del Sunderland, recibe grandes elogios
Curiosamente, Meulensteen destacó a Robin Roefs, del Sunderland, como un portero que ha llamado la atención esta temporada. Roefs ha sido clave en el intento de los Black Cats por terminar arriba en la tabla de la Premier League, aunque Meulensteen admitió la gran diferencia entre jugar en el Sunderland y las expectativas del Teatro de los Sueños.
«Robin Roefs ha tenido una gran primera temporada en la Premier League», señaló el holandés. «Pero jugar en el Sunderland es un reto completamente diferente a jugar en el Manchester United. Es muy bueno. Lo conozco de Holanda, donde se formó en el NEC de Nimega, y ha dado un gran salto con el Sunderland. El club está viviendo una temporada fantástica; hay que felicitar a todos los que trabajan entre bastidores, porque sus fichajes han sido acertados y cuentan con el entrenador adecuado».
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Se avecina un partido decisivo contra el Chelsea
Este fin de semana Lammens puede callar a sus críticos. El United es tercero en la Premier y enfrenta al Chelsea en un duelo clave para la Champions. Una gran actuación el sábado confirmaría que está a la altura del club y de sus exigencias de liderazgo.