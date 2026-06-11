Si todo estaba amañado, ¿por qué se permite que el Atlético de Madrid se burle públicamente y repetidas veces de su rival ciudadano, el Real Madrid? El martes, ante la filtración de la oferta de 150 millones por Julián Álvarez —finalmente rechazada—, los rojiblancos respondieron con cinco emojis de risa.
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¡Hay algo que huele muy mal en este asunto del Real Madrid! ¿Quién ganará al final en este tira y afloja por el delantero del Atlético, Julián Álvarez?
Resulta evidente que algo huele mal en este asunto. El Real Madrid, que lleva dos temporadas sin títulos, necesita muchas cosas, pero no otro delantero. Además, no extraña que el Atlético rechace la oferta por el argentino, quien desde su llegada en 2024 procedente del Manchester City por 75 millones de euros ha marcado 49 goles y dado 17 asistencias en 106 partidos oficiales, y al que no quieren dejar marchar bajo ningún concepto.
Además, el Barcelona, que buscaba un recambio para Lewandowski, ya preparó en mayo una oferta de unos 100 millones.
Tras la oferta pública del Madrid, rechazada, el valor del jugador de 26 años se dispara. Para salvar las apariencias, el Atlético ya no puede vender a Álvarez, con contrato hasta 2030 y cláusula de 500 millones, por menos de esa cifra.
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¿Es la oferta a Álvarez una jugada inteligente del Real Madrid?
¿Es una jugada inteligente del Real Madrid y de su presidente Florentino Pérez, reelegido el domingo, para molestar a su imbatible rival catalán y cumplir la promesa a los socios? Es probable, sobre todo por la eterna rivalidad entre ambos clubes.
Sin embargo, ni a Pérez ni a la afición del Real les gustará que sea el Atlético quien responda con sarcasmo: «Habéis confundido educación con gratitud, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada», escribió el club en un comunicado. «No estamos ni estudiando ni valorando ninguna oferta por Julián. ¿Cómo no vamos a llevarnos bien si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona?». Y añadieron: «Dadas las buenas relaciones con vuestro nuevo presidente, quizá podáis dejar de “robar” jugadores de nuestra cantera. Muchas gracias, Real Madrid».
Según The Athletic, el Atlético ignoró la propuesta, lo que refuerza la idea de que el objetivo era fastidiar al Barça. Enrique Cerezo fue tajante en El Chiringuito: «Julian Álvarez no está en venta».
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Hay desacuerdos entre el Atlético y el Barcelona
Sin embargo, tampoco es descabellado pensar que el Atlético esté confabulado con el Real Madrid y que, a cambio de su participación en esta farsa, se le permita verter sarcasmo sobre los blancos. Aunque la rivalidad entre ambos clubes se ha intensificado en los últimos años, también ha habido disputas recientes entre rojiblancos y blaugranas.
Días después de la supuesta oferta del Barça por Álvarez, el Atlético denunció «desinformación» y publicó varios rumores falsos, como una oferta de entradas para un concierto de Bad Bunny a cambio de Lamine Yamal.
También publicó fotos de Yamal, Pedri y Raphinha con camisetas del Atlético, al estilo de los anuncios del periodista Fabrizio Romano, y añadió: «No creáis todo lo que veis, sobre todo si es del Barça». Además, acusó a los catalanes de orquestar una «campaña de difamación» marcada por «indiscreciones solitarias», «falta de respeto constante» y una «maquinaria propagandística que difunde mentiras».
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¿Qué pasará si Álvarez realmente quiere irse?
¿Qué pasaría si Álvarez quisiera marcharse, ya sea al Barcelona o a otro equipo? El Atlético ya vivió algo similar cuando Antoine Griezmann, ahora de salida, fichó por el Barça en 2019 tras semanas de disputas públicas.
En tal situación, el club sufriría gran presión y podría salir perdiendo, como ocurrió entonces. Sobre todo porque, al menos en teoría, una oferta desorbitada de 200 millones de euros o más haría reflexionar a cualquiera.
Por ahora, el Atlético está en una encrucijada y puede competir con Real Madrid y Barça. La atención se centra en los blancos, donde arde el fuego. Con José Mourinho, un viejo y nuevo entrenador, el Real Madrid aspira a recuperar su sitio.
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El Real Madrid tiene varios problemas en la plantilla
Se necesitan refuerzos, pero no en ataque: ya cuentan con Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo, Arda Güler y Jude Bellingham, capaces de decidir un partido. Lo que falta es alguien que marque el ritmo y equilibre el juego entre las líneas.
Para ello hace falta alguien que cubra el vacío dejado por Toni Kroos y Luka Modric en el centro del campo. Esa es la principal necesidad, pero no la única.
En el lateral derecho, tras la baja de Dani Carvajal, hace falta competencia para un Trent Alexander-Arnold que aún no ha convencido. También se necesita un nuevo fichaje para el lateral izquierdo y para la defensa central. Aunque ya se ha cerrado el fichaje de Ibrahima Konaté, conviene buscar un central alto, fuerte y con dotes de liderazgo. Según Bild, el club prepara una oferta por Nico Schlotterbeck, del BVB, cuyo fichaje sería sencillo gracias a su cláusula de rescisión. También se menciona a Josko Gvardiol, del Manchester City.
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Tres de cada cuatro fichajes del Real Madrid de 2025 son espectadores en el Mundial
Mourinho afronta un reto mayúsculo en Madrid. La plantilla aún no está definida, pero sin su buena relación con el presidente Pérez no habría vuelto. Ahora le conviene sugerirle que mantenga un perfil bajo.
Hace tiempo que el Real Madrid demostró buen ojo en el mercado: las incorporaciones del año pasado de Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono y Alexander-Arnold costaron 167,5 millones de euros. En las próximas semanas, los cuatro serán meros espectadores del Mundial.
Julian Álvarez: las estadísticas de su carrera
Periodo Club Partidos oficiales Goles Asistencias 2018-2022 River Plate 122 54 31 2022-2024 Manchester City 103 36 19 desde 2024 Atlético de Madrid 106 49 17