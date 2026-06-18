Jens Petter Hauge, delantero de Noruega, ha hablado en La Gazzetta dello Sport sobre el Milan, al que está muy vinculado: «Lo he seguido y me da pena ver al Milan fuera de la Liga de Campeones otra vez. Por su historia y prestigio, debe estar en la Champions y pelear el título cada año. La última jornada fue una decepción, la clasificación estaba cerca, pero el Milan se levantará».
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Hauge: «Lo siento por el Milan, se recuperará. Estoy contento de haber vencido al Inter»
LA VICTORIA CONTRA EL INTER
«¿Me gustaría enfrentarme al Milan en la Champions algún día? Me encantaría volver al San Siro rossonero para jugar la Champions. Sería estupendo para mí y creo que también para los milanistas. Hace poco volví para jugar contra el Inter y pasamos de ronda ante los futuros campeones de Italia; fue una gran alegría. ¿Si fue como un derbi? Un poco sí, y me alegro de que ganáramos».