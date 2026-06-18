Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Hauge Inter BodoGetty Images

Traducido por

Hauge: «Lo siento por el Milan, se recuperará. Estoy contento de haber vencido al Inter»

Serie A
J. Hauge
Inter Milán
AC Milán

Jens Petter Hauge, delantero de Noruega, ha hablado en La Gazzetta dello Sport sobre el Milan, al que está muy vinculado: «Lo he seguido y me da pena ver al Milan fuera de la Liga de Campeones otra vez. Por su historia y prestigio, debe estar en la Champions y pelear el título cada año. La última jornada fue una decepción, la clasificación estaba cerca, pero el Milan se levantará».


  • LA VICTORIA CONTRA EL INTER

    «¿Me gustaría enfrentarme al Milan en la Champions algún día? Me encantaría volver al San Siro rossonero para jugar la Champions. Sería estupendo para mí y creo que también para los milanistas. Hace poco volví para jugar contra el Inter y pasamos de ronda ante los futuros campeones de Italia; fue una gran alegría. ¿Si fue como un derbi? Un poco sí, y me alegro de que ganáramos».

    • Anuncios