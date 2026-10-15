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«¿Hasta qué punto estaba lesionado?»: Mason Mount, tachado de fichaje fallido de 55 millones de libras del Manchester United, que podría solicitar ofertas por el excentrocampista del Chelsea en 2027
El balance de Mount en el Manchester United: partidos y goles
Se consideró que el United había logrado un gran fichaje al atraer a Mount desde Stamford Bridge en 2023, pues contaba con 36 internacionalidades con Inglaterra y un título de la Champions League en un currículum impresionante.
El buen rendimiento y la forma física, sin embargo, se le han resistido a lo largo de tres años en el llamado «Teatro de los Sueños». Solo ha disputado 75 partidos con el Manchester United y ha marcado ocho goles. Se esperaba mucho más de un jugador al que se le suponía capacidad creativa.
Mount no es titular actualmente a las órdenes de Michael Carrick, mientras se incorporan más jugadores al centro del campo de Old Trafford, y solo le quedarán 12 meses de contrato cuando concluya la temporada 2026-27.
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¿Debería el Manchester United solicitar ofertas por Mount?
¿Intentará el Manchester United sacar dinero por él para recuperar parte de su considerable inversión? Cuando se le planteó esa pregunta a Parker, exdefensa del Manchester United y campeón de la Premier League, que habló en colaboración con FreeBets, declaró a GOAL: «Si el United le diera otro año, volvería a salir a relucir todo lo que ha pasado durante los últimos diez años: jugadores recompensados por fracasar, en realidad.
»No ha salido bien. Él lo vivirá como un fracaso: no le han ido bien las cosas en un club del que su padre es seguidor. Evidentemente, su padre quería que a su hijo le fuera muy bien.
»Creo que ha dejado que demasiadas lesiones se interpusieran en su camino. Me preguntaba hasta qué punto estaba lesionado. ¿Era una de esas lesiones con las que puedes seguir jugando y recuperarte mientras juegas, en lugar de esperar sin jugar hasta estar al 100 %? Porque una persona corriente, cuando va a trabajar, puede que no se encuentre bien, pero va y hace su trabajo de todos modos, con la esperanza de aguantar y sentirse mejor al acabar su turno.
»Pero no ha hecho lo suficiente. Cada vez que ha tenido la oportunidad de demostrar lo que vale y ha jugado, todos han dicho: “Sí, quizá hemos visto algo”. Y, de repente, llega el siguiente partido y se lo pierde por lesión. Así que ha generado expectativas para luego decepcionar.
»Todavía hay bastantes personas que querían que le fuera bien, porque ven lo que tiene y lo que ha sido el United, y todos piensan que se puede notar ese impulso. Pero las cosas no le han salido bien. Así que a veces hay que decir: “El club adecuado, pero en el momento equivocado”».
Problemas con los fichajes millonarios en Old Trafford
Mount está lejos de ser el primer fichaje caro que deja perplejo al Manchester United. Jadon Sancho, Antony y Rasmus Hojlund también encajan en esa categoría en los últimos cinco años.
Parker añadió, sobre los fichajes cuestionables y lo difícil que está resultando obtener lo esperado a cambio de lo invertido: «Y ha habido más casos. Me pregunto por esta forma de fichar jugadores ahora, con todos esos datos y demás.
»¿Qué tiene de malo limitarse a ver a los jugadores y preguntar a la gente de su entorno? Seguirlos, observarlos y ver cómo se comportan. Verlos en los partidos, ir a verlos jugar. Por ejemplo, en una situación parecida a una fría noche de noviembre en el campo del Stoke City, para comprobar cómo rinden allí en comparación con sus partidos en casa.
»¿Cómo rinden cuando su equipo está recibiendo una goleada? ¿Siguen ahí, exigiendo más a sus compañeros cuando van perdiendo? Si un jugador falla dos ocasiones, ¿se viene abajo y se bloquea? ¿O sigue intentándolo? ¿Deja de disparar porque teme volver a fallar, no acertar a puerta y que le abucheen?
»Así es como se conoce a los jugadores, no mirando estadísticas todo el tiempo. Porque las estadísticas no te dicen nada sobre la mentalidad de una persona ni sobre cómo es en determinadas situaciones. Y ha habido demasiados jugadores así, porque hace falta un tipo de jugador concreto para jugar en el Manchester United.
»No me pidáis que lo ponga por escrito ni que lo explique punto por punto, pero lo sé por lo que vi en jugadores que estaban allí y que no triunfaron cuando yo estaba en el club. Y no fue porque no tuvieran calidad suficiente. Fue por las exigencias de lo que suponía jugar en el Manchester United y porque, en el fondo, prácticamente se dijeron a sí mismos que no podían con ello.
»Eso es lo que puede pasar y lo que les está pasando a algunos jugadores. Las exigencias son demasiado grandes, y no se trata de que alguien llame a tu puerta para decirte que eres malísimo. Es algo que percibes cuando vas por la calle o ves a la gente y escuchas cómo habla.
»Y no es que la gente sea agresiva. Es simplemente lo que representa el club. Incluso ahora, en estos tiempos difíciles para el club dentro y fuera del campo, las exigencias siguen ahí. La gente te observa, en su mayoría esperando que fracases. Entonces te toca demostrar algo. Y, de repente, te ganas el respeto de personas que en su mayoría odian al Manchester United: has rendido bien para ellos. Nunca dicen su nombre, dicen “ellos”.
»Volviendo a Mason Mount, puede que al final sea lo que le haya pasado. Pensó en el Chelsea, en lo que significaba y por qué estaba allí, en lo que había conseguido, y de repente se dio cuenta de que el Manchester United es un club distinto al Chelsea. Muy distinto.
»Jugar en Londres es completamente diferente a jugar fuera de Londres. Es un gran cambio. Las exigencias aumentan un poco porque prácticamente vives en una ciudad donde todo gira en torno a un solo equipo. En Mánchester hay dos, pero la situación cambia de repente. Jugar en Londres, donde hay cuatro o cinco equipos en la máxima categoría, al menos cuatro, es completamente diferente. La vida es completamente distinta según ganes o pierdas los partidos».
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¿Necesita Mount buscar un nuevo comienzo en 2027?
El mínimo de partidos disputados por Mount en una temporada de la Premier League durante su etapa en el Chelsea fue de 24. Nunca ha alcanzado esa cifra como jugador del Manchester United, ya que los problemas en los isquiotibiales le han frenado.
Todavía tiene solo 27 años, por lo que debería quedarle mucho fútbol al más alto nivel, pero han pasado cuatro años desde la última vez que jugó con Inglaterra y quizá necesite empezar de cero lejos de Old Trafford para recuperar del todo la chispa que se ha ido apagando.
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