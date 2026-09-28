A pesar de que la selección española encabeza la clasificación de la FIFA, se enfrenta a una crisis comercial que necesita solución para estar a la altura de las grandes selecciones del mundo, especialmente tras su dominio del fútbol europeo y mundial recientemente, después de conquistar la Eurocopa 2024 y luego el Mundial 2026.

El diario Marca señaló en un informe publicado este lunes que las ventas y los ingresos por patrocinio de las camisetas de España son cinco veces inferiores a los ingresos de las selecciones de Francia, Alemania y Brasil, y añadió: «Es más, son inferiores a los ingresos de Portugal e Italia». La selección española vive su mejor momento, pero sus ingresos por equipaciones siguen estando lejos de los de las grandes selecciones. Lo lógico sería que la Federación Española alcanzara los cerca de 100 millones de euros, cifra que logran esas federaciones.

La segunda estrella mundialista, que apareció por primera vez en la camiseta de La Roja en el estadio de Wembley ante Inglaterra, encendió el entusiasmo de la afición española, y se presentará oficialmente en España mañana martes en la ciudad de Sevilla.

Por ello, la Federación Española de Fútbol decidió aprovechar este impulso, fijándose un objetivo ambicioso y claro: multiplicar por cinco, al menos, los ingresos por patrocinio de las equipaciones de la selección.

La camiseta de España con la segunda estrella había salido a la venta el pasado 4 de agosto.

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