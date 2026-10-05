La cúpula del Santiago Bernabéu sigue trabajando con diligencia entre bastidores para garantizar que su núcleo de jóvenes talentos siga siendo intocable. Guler es la última estrella en comprometer sus mejores años con el club, al acordar una ampliación de contrato de dos años respecto a su anterior vínculo, que originalmente expiraba en 2029.

Este nuevo acuerdo supone la primera vez que el internacional turco renueva sus condiciones desde su llegada a Madrid, lo que refleja su rápido ascenso de prometedor talento a pieza vital en la sala de máquinas del vigente campeón de Europa.

El acuerdo representa una importante muestra de confianza por parte de ambas partes mientras Guler entra en su cuarta temporada en el club. Las negociaciones para esta renovación llevan varias semanas avanzando, después de que As informara por primera vez de ello en septiembre.



