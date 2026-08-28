Elliott parece dispuesto a cambiar la Premier League por LaLiga, ya que se acerca a una salida del Liverpool. El creativo centrocampista ha pasado el día en conversaciones con el Valencia, y Fabrizio Romano ha confirmado que el internacional inglés en categorías inferiores ha acordado sus condiciones personales con el club español.

Este avance llega después de un periodo de incertidumbre para el excanterano del Fulham, que se ha visto en la periferia de la plantilla del primer equipo del Liverpool durante las primeras semanas de la nueva temporada. También se había relacionado al jugador de 23 años con el interés de Nápoles y Lazio, pero la posibilidad de un traslado a Mestalla parece haberse impuesto.

El Liverpool se encuentra ahora en negociaciones avanzadas con el Valencia por una cesión, y ambos clubes trabajan para cerrar el traspaso. Con el contrato de Elliott con el Liverpool a punto de expirar el próximo verano, la operación también podría resultar significativa para determinar su futuro a largo plazo en Anfield.



