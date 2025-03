Como demostró el robo del miércoles en el Parc des Princes, los suplentes de los Reds podrían ser decisivos en las últimas etapas de la campaña.

Just like everyone else who watched the game, Luis Enrique estaba perplejo al intentar explicar cómo Paris Saint-Germain perdió ante Liverpool el miércoles. Fue, como dijo el español, "un poco raro". Los anfitriones dominantes tuvieron 27 tiros a puerta, sus oponentes abrumados solo dos. Y, sin embargo, fue el Liverpool quien se fue del Parc des Princes con una ventaja de 1-0 para llevar al partido de vuelta de la próxima semana en Anfield.

Alisson Becker fue obviamente el Jugador del Partido, con el brasileño haciendo nueve paradas notables, algunas de las cuales fueron absolutamente sensacionales. "Su portero fue excepcional," dijo Luis Enrique a los periodistas. "Alisson decidió el rumbo del partido. Liverpool nunca ha jugado así en toda la temporada, y no fue porque lo eligieran. Es porque nosotros los obligamos. Fuimos muy superiores."

No en absolutamente todos los aspectos, sin embargo. Para empezar, Liverpool fue tan clínico como PSG fue ineficaz. Sin embargo, de mayor importancia fue la diferencia que hicieron los suplentes de ambos equipos.

Mientras Desire Doue rápidamente intentó vencer a Alisson desde la distancia, Goncalo Ramos y Warren Zaire-Emery realmente no tuvieron mucho impacto. Sin embargo, Darwin Nunez, Harvey Elliott, Curtis Jones y Wataru Endo hicieron sentir su presencia - con los dos primeros combinándose para el único gol del partido - y sus contribuciones subrayaron que el banco de Liverpool tendrá un papel clave en su intento de ganar el triplete...