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Harvey Elliott confirma su salida del Liverpool mientras el extremo aterriza en España para cerrar su cesión al Valencia
Elliott busca un nuevo comienzo en La Liga
Elliott, que ha tenido dificultades para hacerse con un sitio fijo en los planes de Andoni Iraola en Anfield, busca relanzar su carrera en La Liga tras un periodo complicado que incluyó una frustrante cesión en el Aston Villa la pasada temporada. Con el cierre del mercado de fichajes previsto para las 23:00, el exprodigio del Fulham fue visto llegando al aeropuerto, listo para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato con el histórico club español.
El centrocampista no ha entrado en ninguna convocatoria del Liverpool esta temporada, lo que indica que su futuro inmediato está en otro lugar. En declaraciones a los periodistas a su llegada a Valencia, Elliott expresó su entusiasmo por el reto que tiene por delante y afirmó: «Estoy realmente agradecido por esta oportunidad. Voy a dar lo mejor de mí aquí. Conozco la historia del club y sé que exige mucho trabajo duro. Voy a dar todo lo que tengo por el Valencia. La verdad es que todo pasó bastante rápido. Simplemente estaba esperando la llamada y me aseguré de estar preparado para venir aquí y jugar, que es exactamente lo que estoy haciendo. Ya estoy aquí y tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana».
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Ambiciones de clasificación europea
A pesar de las dificultades actuales del Valencia en la liga doméstica, Elliott sigue siendo optimista sobre lo que el equipo puede lograr durante su etapa en Mestalla. El club ocupa actualmente la 16.ª posición en La Liga, después de no haber conseguido una victoria en sus tres primeros partidos de la temporada. Recientemente sufrió una derrota por 3-1 a manos del Deportivo, tras un empate sin goles con el Celta de Vigo y una ajustada derrota por 1-0 ante el Real Betis.
Elliott no rehúye las altas expectativas depositadas en él por el gigante español. Declaró a los medios presentes: "Espero llevar al Valencia a Europa. Como he dicho, es un club increíble y quiero hacer todo lo que pueda por él. Creo que, especialmente con el equipo que tenemos, somos capaces de conseguirlo. Va a ser una temporada difícil, pero tengo mucha confianza".
Una ilustre carrera en Anfield, en pausa
El movimiento de Elliott a España marca una encrucijada importante en una carrera que comenzó con grandes expectativas tras su llegada procedente del Fulham cuando era adolescente en 2019. Desde que se unió al Liverpool, ha disputado un total de 149 partidos con el primer equipo en todas las competiciones, con 15 goles y 21 asistencias en ese recorrido.
Aunque esta cesión supone una salida temporal, Elliott sigue teniendo contrato con el Liverpool hasta 2028. Hay indicios de que el club podría plantearse ampliar aún más su vínculo en el futuro para proteger su valor de mercado, en función de cómo rinda durante su etapa en La Liga.
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Drama en el cierre del mercado en el Liverpool
La salida de Elliott es solo una pieza del puzle para el Liverpool, que afronta un ajetreado último día de mercado de fichajes. El club también está gestionando varias otras salidas y posibles llegadas, incluidas decisiones sobre el futuro de Trey Nyoni y otros canteranos. En el caso de Elliott, la decisión de marcharse vino motivada por la necesidad de tener minutos, algo que parecía poco probable que se materializara a las órdenes de Iraola esta temporada. Después de pasar la campaña anterior cedido en el Villa, donde le costó hacerse con un sitio en el once, el jugador de 23 años está decidido a que este último movimiento se traduzca en un resultado más productivo sobre el terreno de juego.
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