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Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Harvey Barnes, revulsivo de lujo, salva al Newcastle. El extremo marca dos veces para evitar la sorpresa del West Brom tras la presentación de Nico Gonzalez por 52 millones de libras

Newcastle
West Bromwich
H. Barnes
Carabao Cup
Newcastle vs West Bromwich

El Newcastle United evitó por poco una gran sorpresa en la Carabao Cup el miércoles por la noche, cuando Harvey Barnes salió desde el banquillo para asegurar una trabajada victoria por 3-2 sobre el West Bromwich Albion, equipo del Championship. En una noche que comenzó con la presentación de alto perfil del fichaje estrella Nico Gonzalez, el Newcastle tuvo que emplearse a fondo para garantizar su plaza en la tercera ronda.

  • Una noche de celebración se tuerce

    El ambiente en un St James' Park con todas las entradas agotadas era eléctrico antes incluso de que echara a rodar el balón, mientras la afición del Newcastle daba la bienvenida a su nueva estrella. González, el delantero argentino que recientemente completó un mediático traspaso de 52 millones de libras desde el Manchester City, fue presentado ante el público en una muestra de ambición por parte de la propiedad del club.

    La afición local se quedó absolutamente atónita en el minuto 19, cuando el delantero del West Brom Isaac Price abrió el marcador contra los ganadores de la copa de 2025 con un inteligente lanzamiento de falta que dejó al estadio en silencio.

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    Toure debuta con estilo antes de que Barnes cause un impacto inmediato

    A pesar del revés inicial, el Newcastle logró igualar en el minuto 38, poco antes del descanso. Amar Dedic encontró el hueco con un envío preciso al área, que permitió a Bazoumana Toure aparecer entre los defensas del West Brom Chris Mepham y Alex Williams. El fichaje veraniego procedente del Hoffenheim por 43 millones de libras no perdonó y marcó su debut competitivo con una definición contundente.

    Un cambio al descanso resultó decisivo, ya que Barnes sustituyó al debutante goleador Toure para reconfigurar la segunda mitad. El exextremo del Leicester City tuvo un impacto inmediato en el minuto 48, aportando verticalidad al ataque del Newcastle antes de irrumpir en el área para fusilar un balón suelto después de que el West Brom no lograra despejar correctamente su primer disparo lejano.

  • El West Brom remonta desde el punto de penalti

    El West Brom se negó a caer sin plantar cara y recibió un balón de oxígeno cuando el centro de Harry Whitwell golpeó en la mano de Lewis Hall dentro del área, dejando al árbitro con pocas opciones más que señalar el punto de penalti.

    Price asumió la responsabilidad en el minuto 77 y engañó con frialdad a Ewen Jaouen para marcar su segundo gol de la noche, preparando un tramo final frenético. Con el marcador empatado 2-2, la amenaza cada vez más cercana de una tanda de penaltis se cernía sobre St James' Park mientras los visitantes se replegaban para proteger sus opciones de dar la sorpresa en la copa.

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    Barnes acapara los titulares

    Justo cuando una tanda de penaltis de infarto parecía inevitable, Barnes asestó el golpe decisivo en el minuto 81 al rematar a la red el invitante centro de Dedic. Midiendo su desmarque a la perfección, el internacional inglés definió con sangre fría para asegurar la presencia del Newcastle en los dieciseisavos de final y desatar la euforia total en el Gallowgate End.

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