En un vídeo viral se ve a Winks volver al autobús tras perder 1-0. Algunos aficionados se burlaron y otros lo insultaron, así que el internacional inglés, con diez partidos, respondió: «Que os jodan».

El intercambio continuó: gesticulando y a gritos, les espetó: «Cállense, lárguense a la mierda».

El jugador de 30 años tuvo que ser escoltado al autobús por el personal del club, mientras el ambiente se tornaba cada vez más tenso con los seguidores que habían viajado con el equipo.