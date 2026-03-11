Redknapp, que estuvo cuatro años al frente del club londinense y logró llevarlo a la final de la Copa de la Liga, lleva nueve años fuera del fútbol tras su breve paso por el Birmingham City. Sin embargo, con los Spurs enfrentándose a una sorprendente batalla por el descenso, el técnico de 79 años afirma que estaría encantado de ocupar el puesto en medio de las dificultades actuales.

«Me han preguntado varias veces si volvería al Tottenham, pero probablemente eso no va a suceder, ¿verdad?», declaró el veterano entrenador a The Press Association en las carreras de Cheltenham. «¿Volvería? Por supuesto que sí, pero dudo mucho que eso vaya a suceder.

Lo tienen todo para mantenerse, pero va a ser difícil. Estoy viendo su calendario y el Nottingham Forest está jugando bien, el West Ham está jugando muy bien, va a ser difícil para el Tottenham».

A pesar de las crecientes especulaciones, Redknapp insiste en que no ha habido ningún contacto formal por parte de la directiva del Spurs. Por ahora, el exentrenador del Portsmouth mantiene su atención firmemente fija en el hipódromo en lugar de en el campo de fútbol. «Mi única preocupación en este momento es The Jukebox Man en la Gold Cup, ya no tengo nada que ver con el Spurs», declaró.

Con el club a solo un punto de la zona de descenso, Redknapp concluyó con un mensaje de buena voluntad para sus antiguos equipos. «No se han puesto en contacto conmigo, en absoluto», reiteró. «Espero que el Tottenham se mantenga en la categoría y que el West Ham también».