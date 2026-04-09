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Muhammad Zaki

Traducido por

Harry Maguire se revela como el mejor golfista del Manchester United mientras los «Red Devils» pronostican al ganador del Masters

H. Maguire
Manchester United
Premier League

Harry Maguire destaca por su solidez defensiva, pero sus compañeros del Manchester United lo consideran el rey de los fairways de Old Trafford. Con el inicio del Masters el 9 de abril, varias estrellas ‘red devils’ han hablado de su pasión por el golf y lo señalan como el mayor talento del vestuario.

  • Sus compañeros de equipo coronan a Maguire como el rey del golf.

    La revelación de las habilidades golfísticas de Maguire llega en un momento de estabilidad profesional para el jugador de 33 años. El United anunció recientemente que Maguire ha firmado un nuevo contrato hasta 2027, recompensa a su buen nivel bajo el interino Michael Carrick. Aunque está sancionado tras la roja contra el Bournemouth y se perderá el duelo con el Leeds, sigue siendo un líder clave en la lucha por la Liga de Campeones. Y su buen momento no se queda en el campo: sus compañeros lo acaban de nombrar mejor golfista del club.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Seguro en el campo, seguro en el tee

    En declaraciones a los medios oficiales del club, Mason Mount y el portero Senne Lammens coincidieron al nombrar al mejor golfista de la plantilla. Mount respondió sin dudar: «Harry Maguire». Aunque Noussair Mazraoui bromeó al incluir a Mount en la conversación, el excentrocampista del Chelsea insistió: «Ese día quizá un poco, pero él es mejor que yo».

    En declaraciones a Sky Sports, el belga lo confirmó: «El mejor es Harry Maguire; es muy constante y apenas falla, justo lo que se busca en un golfista».

  • Los Red Devils se reparten la gloria del Masters

    Con el Masters 2026 en Augusta National a la vista, las estrellas del United apuestan por quien llevará la chaqueta verde. En el vestuario, Lammens eligió a un jugador de gran potencia: «Espero que sea Bryson DeChambeau; he visto su canal de YouTube Golf y deseo que se recupere y gane el Masters».»

    Mount, en cambio, eligió al británico Justin Rose para recuperar la gloria, y Mazraoui, algo indeciso sobre el panorama actual, terminó escogiendo a Rory McIlroy.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    La atención vuelve a centrarse en la rivalidad con el Leeds.

    Aunque la polémica de la chaqueta verde ha sido una distracción, el United se mantiene concentrado en la recta final de la Premier League. Con mucho en juego para la clasificación europea, el foco vuelve al campo para el esperado duelo contra el Leeds United el lunes. Aunque Maguire verá el partido desde la banda, su influencia sigue siendo fuerte. Estos animados debates en el vestuario muestran que la moral del equipo está por las nubes. Los Red Devils confían en traducir esa mentalidad ganadora en tres puntos clave el día del partido.

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