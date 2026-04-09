En declaraciones a los medios oficiales del club, Mason Mount y el portero Senne Lammens coincidieron al nombrar al mejor golfista de la plantilla. Mount respondió sin dudar: «Harry Maguire». Aunque Noussair Mazraoui bromeó al incluir a Mount en la conversación, el excentrocampista del Chelsea insistió: «Ese día quizá un poco, pero él es mejor que yo».

En declaraciones a Sky Sports, el belga lo confirmó: «El mejor es Harry Maguire; es muy constante y apenas falla, justo lo que se busca en un golfista».