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Harry Maguire reconoce que la llamada de FaceTime de Thomas Tuchel fue «incómoda» y anuncia su retiro de la selección inglesa tras quedar fuera del Mundial 2026
El veterano defensa, consternado por su exclusión
El jugador de 33 años quedó «conmocionado y desolado» al quedarse fuera de la lista definitiva de 26 jugadores de Tuchel para el torneo. Tras una sólida temporada con el United bajo Michael Carrick y sus buenos partidos en la ventana internacional de marzo, Maguire esperaba la convocatoria. Sin embargo, Tuchel optó por John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah y Dan Burn.
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Maguire recuerda la brutal interrupción de la videollamada
En el podcast «The Rest is Football», Maguire relató que Tuchel les comunicó la convocatoria por FaceTime. «Fue una llamada incómoda. A las 16:00 me escribió para hablar. Debe ser duro ver las reacciones de todos.
Le dije que estaba muy decepcionado; creía haber hecho lo suficiente para estar en la lista y poder ayudar dentro y fuera del campo. Él solo respondió que se había decantado por los cuatro chicos que le habían ayudado a superar el otoño.
«Fue duro de aceptar. Creía que estaría en la convocatoria tras ser convocado por primera vez para la concentración de marzo con él. Jugué bien en los dos partidos y luego volví al Manchester United y terminé la temporada muy bien».
No tiene intención de retirarse de la escena internacional
Pese al revés, el defensa, con 66 partidos internacionales, sigue en contacto con los líderes de la plantilla —Harry Kane, Declan Rice y Jordan Pickford— para brindarles su apoyo. Maguire no descarta seguir en la selección aunque Tuchel esté hasta la Euro 2028.
Añadió: «No creo que me retire de la selección inglesa. Sigo sintiendo que tengo algo que aportar. Llegará un momento en que no merezca ser convocado, pero probablemente seguiría sin retirarme. Si jugara un partido más con la selección, ya valdría la pena».
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La atención vuelve a centrarse en Old Trafford
Maguire aprovechará la pretemporada para recargar energías de cara al regreso del United a la Liga de Campeones 2026-27. Mientras sus compañeros de la selección afrontan la presión de un torneo mundial, el experimentado defensa buscará mantener su buen estado de forma en el club. Mantener su nivel en la Premier League es clave si quiere volver a optar a un puesto en la selección a finales de año.