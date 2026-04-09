Harry Maguire pide al Manchester United nuevos fichajes para el once inicial de cara a un «verano clave»

A pesar del buen momento, Maguire es realista sobre lo que se necesita para acercarse al Arsenal y al Manchester City. El defensa de 33 años insiste en que el United debe ser agresivo en el mercado y fichar jugadores que aporten calidad desde el once inicial, no solo como refuerzos.

«Estamos en una posición sólida. Hemos tenido unos meses fantásticos con el entrenador. Siento que la plantilla por fin parece un equipo fuerte. Pero este verano será clave: necesitamos más jugadores, más calidad y futbolistas que puedan entrar en el once. Cuando todo encaje, veremos dónde estamos al inicio de la temporada. Tendremos una buena pretemporada y estaremos preparados», concluyó el defensa.