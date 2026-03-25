Harry Maguire, Phil Foden y los ocho jugadores de Inglaterra para quienes hay mucho en juego contra Uruguay y Japón, a medida que se intensifica la competencia por las plazas para el Mundial

La controversia y el misterio han rodeado la carrera de Ben White con la selección inglesa desde que abandonó el equipo en pleno Mundial de 2022 por «motivos personales», lo que le dejó con solo cuatro partidos internacionales. La versión más extendida es que White abandonó la concentración después de que Steve Holland, el segundo entrenador de Gareth Southgate, cuestionara el interés del defensa por el fútbol.

Southgate, sin embargo, ha desmentido la historia e insistió en que ni él ni Holland tenían ningún problema con el jugador. También reveló que había intentado convencer a White para que volviera a la selección tras el Mundial de Catar, pero el jugador le respondió que se había declarado no disponible para ser convocado.

Tuchel reveló el año pasado que se había puesto en contacto con White y, doce meses después, el jugador fue convocado en ausencia de Jarell Quansah. Su vuelta provocó una reacción airada en las redes sociales, donde muchos sugirieron que no merecía otra oportunidad tras abandonar la selección hace cuatro años. White ya no es titular en el Arsenal, pero la lesión de Jurrien Timber le ha abierto una vía de regreso y ahora vuelve a ser internacional.

La capacidad de White para jugar como central o lateral derecho lo hace especialmente útil para el entrenador. Por otro lado, al técnico podría preocuparle que el jugador no esté al tanto de sus rivales, ya que ha admitido que no le gusta ver fútbol en su tiempo libre.