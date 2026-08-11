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Adhe Makayasa

Traducido por

Harry Maguire insta al Manchester United a llevar su impulso a la nueva temporada bajo las órdenes de Michael Carrick

H. Maguire
M. Carrick
Manchester United
Premier League

Harry Maguire ha pedido al Manchester United que aproveche el impulso generado bajo Michael Carrick mientras se prepara para su primera temporada completa bajo su dirección. El defensa cree que la plantilla está bien posicionada para ofrecer un mejor rendimiento y subrayó que un buen inicio de campaña será crucial para sus aspiraciones generales.

  • El Manchester United gana impulso

    El United se prepara para su primera temporada completa con Carrick como entrenador principal permanente, quien fue nombrado oficialmente en mayo tras un impresionante final de la campaña 2025-26. Desde que Carrick tomó las riendas en enero, ningún equipo de la Premier League ha ganado más partidos (12) ni ha marcado más goles (33) que el United. La preparación de pretemporada del Manchester United ha seguido cobrando impulso tras las victorias sobre el Rosenborg y el Atlético de Madrid, junto con un empate 1-1 ante el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain.

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  • Paris Saint-Germain v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Un defensa destaca el crecimiento táctico

    Maguire cree que sumar la mayor cantidad de puntos en la Premier League desde la llegada de Carrick debe servir como la principal referencia del equipo de cara a la nueva temporada.

    En declaraciones a los medios oficiales del club, el defensa de 33 años destacó la importancia de mantener su dinámica positiva mientras perfeccionan nuevos enfoques tácticos durante la pretemporada: "Si podemos mantener ese impulso, sería genial. Sumamos la mayor cantidad de puntos en la Premier League desde que él llegó, así que ese será nuestro objetivo esta temporada.

    "Pero tendremos nuevas ideas y nuevas formas de jugar. Habrá tácticas diferentes que el entrenador quiere ver de nosotros. Jugamos bien en muchos partidos, pero podríamos haber jugado incluso mejor. Lo entendemos como jugadores.

    "Hemos estado trabajando duro en eso durante la pretemporada y creo que vais a ver actuaciones mucho mejores por nuestra parte esta temporada".

  • El descanso completo ayuda en la preparación

    La decisión de Thomas Tuchel de dejar a Maguire fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de este verano resultó ser una bendición disfrazada, ya que le permitió completar una pretemporada íntegra. El central firmó una racha impresionante a las órdenes de Carrick desde comienzos de año, al ganar más duelos en la Premier League (44) que cualquiera de sus compañeros.

    Maguire también considera que su condición física está mejorando, al tiempo que celebra el regreso de los jugadores que recientemente representaron a sus países en el gran escenario internacional. Añadió: «Siento que mejoras tu estado físico cada semana que pasa durante la pretemporada. Ha sido bueno entrar directamente en un partido de 60 minutos y poder seguir cogiendo ritmo.

    «Estoy contento con cómo ha ido todo. Como equipo, creo que estamos en una muy buena posición. Todos estamos en forma y con buenas sensaciones. Es genial tener de vuelta a todos los jugadores que regresan del Mundial. Hace que nuestra plantilla sea aún más fuerte y aumenta la competencia por los puestos, y así es como debe ser en este club».

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    Se avecinan partidos cruciales al inicio

    El United arrancará su campaña de la Premier League el 22 de agosto con una visita al recién ascendido Hull City, uno de los antiguos clubes de Maguire. Después le espera un exigente calendario de inicio que le exigirá regularidad desde el principio contra Ipswich Town, Everton, Manchester City y Fulham antes del parón internacional de septiembre.

    Maguire subrayó la importancia de sumar el máximo de puntos en el partido inaugural para evitar quedarse rezagado en la pelea de la máxima categoría: "En la Premier League siempre quieres un buen comienzo. No quieres ir a remolque en la Premier League porque hay muchos equipos buenos. No hay partidos fáciles. Cuando juegas contra cualquiera, tienes que salir ahí y pelear por los tres puntos porque sabes que la semana siguiente va a ser igual de duro, y eso forma parte de la Premier League".

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