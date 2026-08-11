Maguire cree que sumar la mayor cantidad de puntos en la Premier League desde la llegada de Carrick debe servir como la principal referencia del equipo de cara a la nueva temporada.

En declaraciones a los medios oficiales del club, el defensa de 33 años destacó la importancia de mantener su dinámica positiva mientras perfeccionan nuevos enfoques tácticos durante la pretemporada: "Si podemos mantener ese impulso, sería genial. Sumamos la mayor cantidad de puntos en la Premier League desde que él llegó, así que ese será nuestro objetivo esta temporada.

"Pero tendremos nuevas ideas y nuevas formas de jugar. Habrá tácticas diferentes que el entrenador quiere ver de nosotros. Jugamos bien en muchos partidos, pero podríamos haber jugado incluso mejor. Lo entendemos como jugadores.

"Hemos estado trabajando duro en eso durante la pretemporada y creo que vais a ver actuaciones mucho mejores por nuestra parte esta temporada".