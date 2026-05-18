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Harry Maguire explica por qué el Arsenal es un «mejor equipo» que el Manchester City y pronostica el título de la Premier League
Maguire da la victoria a los Gunners frente al City
En una sincera valoración de la Premier League, el defensa del United, Maguire, ha sugerido que el Arsenal podría ser ahora más fuerte que el City. A pesar del dominio histórico del City bajo Guardiola, Maguire destacó la táctica y regularidad del club londinense como claves de su solidez.
Tras medirse con ambos equipos, el central destacó el equilibrio de los londinenses como clave de su valoración.
Opina que los Gunners son ahora más cohesionados que los campeones del triplete. Con dos puntos de ventaja sobre el City en la cima, el equipo londinense aspira a su primer título de la Premier en 22 años.
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Superioridad táctica sobre el terreno de juego
Maguire, al ser preguntado por qué ve al Arsenal como el «mejor equipo», resaltó su estructura y lo complicado que es romper su juego. Aunque el City asfixia con la posesión, para él la mezcla de solidez defensiva y transiciones letales del Arsenal lo hace más formidable esta temporada.
En declaraciones a The Overlap, Maguire explicó: «He jugado contra ambos. Siempre pensé que el Arsenal era el mejor equipo cuando nos enfrentábamos a ellos; no te dan nada, son muy sólidos».
Añadió: «Les ganamos en el Emirates, pero no creamos mucho y marcamos dos goles de locura. Jugamos bien ese día, pero en realidad no creamos demasiado dentro del área. El Arsenal defiende el área muy bien».
Predicción del ganador del título
Tras analizar las fortalezas de cada equipo, Maguire, con su experiencia en la defensa del United, pronosticó el ganador de la Premier.
En una charla con Ian Wright, el central inglés apostó por el Arsenal y afirmó: «Siempre pensé que tendrías lo necesario. Sigo pensando que lo tendrás».
Su pronóstico, que desafía la hegemonía de Guardiola en el Etihad, promete avivar el debate entre aficionados y expertos.
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¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
El Arsenal debe vencer al Burnley en casa el lunes y al Crystal Palace en Selhurst Park el domingo.
Ganar ambos le daría su primer título en 22 años y le inyectaría confianza para la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain a finales de mes.