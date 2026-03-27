AFP
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Harry Maguire atribuye su vuelta a la selección inglesa al entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, tras ser titular en el partido amistoso contra Uruguay
Un cambio táctico impulsa el resurgimiento de Maguire
Maguire no tardó en destacar la influencia de Carrick tras su regreso a la selección inglesa, insistiendo en que el entrenador interino del United merece «un gran reconocimiento» por ayudarle a recuperar su mejor forma y su confianza.
El central de 33 años, que había perdido el puesto bajo el anterior régimen, parece revitalizado desde que Carrick asumió el mando de forma temporal, desempeñando un papel clave en el ascenso del United al tercer puesto de la tabla de la Premier League.
En declaraciones a ITV, Maguire dijo: «Hay que darle mucho crédito a él [Michael Carrick] por asegurarse de que esté en esta convocatoria».
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Preferencia por una defensa de cuatro
Maguire reconoció el mérito de Carrick por haber implantado un estilo que le permite jugar con más agresividad y proactividad sobre el terreno de juego.
«Michael ha llegado y ha cambiado la formación, y ahora jugamos con una defensa de cuatro. Prefiero jugar con una defensa de cuatro. La mejor etapa de mi carrera ha sido jugando con una defensa de cuatro», explicó Maguire.
Señaló que el papel de centrocampista en una defensa de cinco se parecía más a un «papel de líbero» y carecía de ese «impulso hacia delante con el balón» que definió sus mejores años bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer.
La marcha de Amorim y el impacto de Carrick
Maguire se mostró respetuoso al hablar de Ruben Amorim, cuya obstinada obsesión por la defensa de tres acabó provocando su destitución en enero.
El defensa inglés insistió en que los jugadores deben asumir la responsabilidad del fracaso del sistema anterior, pero no dudó en elogiar la «transición fluida» supervisada por el actual cuerpo técnico, del que forman parte Jonny Evans y Steve Holland.
«La verdad es que no tengo mucho malo que decir de Ruben. Me cae muy bien, tiene ideas geniales. Es solo que esas ideas no funcionaron en el Manchester United. Simplemente no cuajaron ni funcionaron, y los jugadores también tenemos que asumir gran parte de la responsabilidad por ello», dijo Maguire.
Se mantuvo neutral sobre si Carrick debería quedarse en el puesto de forma permanente, afirmando que, aunque el entrenador interino ha estado «increíble» y «tácticamente muy bien», la decisión recae en la directiva.
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Los sueños del Mundial y los jóvenes del United
Mientras Thomas Tuchel prepara a su equipo para los próximos amistosos contra Uruguay y Japón, Maguire sigue siendo una figura veterana fundamental. Su regreso coincidió con el sorprendente ascenso de su compañero en el United, Ayden Heaven, al equipo de entrenamiento de la selección absoluta.
Mientras que el joven representa el futuro, Maguire se centra en el presente, decidido a contribuir al éxito de Inglaterra este verano independientemente de los minutos que juegue.
Al recordar el momento en que se enteró de su convocatoria, Maguire compartió una conmovedora anécdota: «Hablé con el seleccionador y me dijo que estaba dentro. Llamé a mi familia. Mi madre estaba de vacaciones y se echó a llorar. Ahora me encuentro en un momento de mi carrera en el que ya no se trata tanto de mí. Tengo 33 años. Tanto si juego un minuto en el Mundial como si juego todos los partidos, haré todo lo posible para que este país triunfe».