Getty
Traducido por
Harry Maguire afirma que Leny Yoro puede ser uno de los «grandes de todos los tiempos», según una elogiosa valoración de su «increíble» compañero en el Manchester United
Grandes elogios para el «excepcional» Yoro
El francés de 20 años llegó a Old Trafford procedente del Lille en 2024 por 52 millones de libras, en una pugna por su fichaje en la que el United se impuso a grandes clubes europeos como el Real Madrid, el Liverpool y el París Saint-Germain.
En declaraciones a DHL Express, Maguire afirmó: «Leny Yoro tiene todas las cualidades, el talento y el potencial para tener la carrera que quiera. Es excepcional ver a alguien jugando de central en la Premier League a su edad, sobre todo en un club como el Manchester United. Está haciendo un trabajo increíble y aún le queda mucho por mejorar. Espero que, dentro de 10 o 15 años, estemos aquí incluyéndolo entre los grandes de todos los tiempos».
- Getty Images Sport
Creación del núcleo defensivo del futuro
Los elogios no se limitaron a Yoro: Maguire destacó a Ayden Heaven, de 19 años, como el otro pilar de la futura pareja de centrales del United. Llegado del Arsenal en 2025, Heaven ya ha jugado 17 partidos esta temporada bajo la tutela de Michael Carrick.
Maguire está convencido de que ambos liderarán el éxito del club en la próxima década. «Heaven me ha impresionado desde su llegada», añadió el veterano del United. «En cinco o seis años, creo que él y Leny Yoro pueden ser la pareja de centrales del club. Tienen talento; ahora deben seguir trabajando duro. A ambos les espera un futuro increíble aquí».
El papel del liderazgo en Old Trafford
A pesar de que Erik ten Hag le retiró la capitanía en 2023, Maguire ha renacido esta temporada. De posible salida, el defensa de 33 años se ha consolidado como mentor de los jóvenes y ha ampliado su contrato hasta 2027.
Sobre su rol de líder, Maguire afirmó: «El liderazgo es clave en el vestuario y en todo el club, porque no se gana nada sin gente que marque un alto nivel y ayude a los jóvenes a sentirse seguros en el campo. Los mejores equipos siempre equilibran grandes líderes y experiencia en la plantilla».
- Getty Images Sport
La transición y el éxito bajo la dirección de Carrick
El crecimiento de Yoro y Heaven coincide con la mejora del United. Tras el estancamiento bajo Ruben Amorim, el equipo ha recuperado su ritmo con el interino Carrick. El excentrocampista los llevó a la Liga de Campeones con tres jornadas de antelación, ofreciendo una base sólida para que los jóvenes crezcan.