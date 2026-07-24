Harry Kane y el Bayern de Múnich iniciarán las negociaciones para renovar el contrato del delantero de la selección inglesa

A pesar del interés de clubes como Barcelona y Al-Hilal, Kane se siente cómodo en Alemania y no planea marcharse.

El delantero, que marcó seis goles con Inglaterra en el Mundial, ha anotado 146 tantos en 147 partidos desde su llegada del Tottenham en 2023. Su productividad ha ayudado al club a ganar dos Bundesligas y una DFB-Pokal.