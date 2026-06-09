El capitán de la selección nacional marca goles con regularidad al más alto nivel. Su reciente tanto en el amistoso del sábado ante Nueva Zelanda no fue un hecho aislado, sino un nuevo hito histórico. Reforzó su liderazgo como máximo goleador de Inglaterra con 79 goles, tras una temporada excepcional en la que anotó 67 goles con club y selección.

Llevar ese impulso a la selección es clave para sus aspiraciones. Consciente de su gran momento físico y del nivel del equipo, concluyó: «Quizá sea la mejor oportunidad de mi carrera para ganar el Mundial».



