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Harry Kane tropieza tras el daño al punto de penalti por un jugador del Wolfsburgo, mientras Michael Olise rescata al Bayern Múnich con una ajustada victoria en la Bundesliga
La racha perfecta de Kane termina en polémica
En el minuto 36, Konstantinos Koulierakis derribó a Olise en el área. Kane, que había marcado sus 24 penaltis anteriores en la Bundesliga, lanzó el balón fuera, rozando el poste derecho. Fue su primer fallo desde los once metros en Alemania.
Las repeticiones mostraron a Jeanuël Belocian pisando aparentemente de forma deliberada el punto de penalti antes del lanzamiento, y Kane perdió ligeramente el equilibrio al golpear, lo que generó dudas sobre si se había manipulado el terreno. El fallo mantuvo el empate al descanso, a pesar del dominio del Bayern.
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Olise nos regala un momento mágico
En el 56’, Olise rompió el partido: recortó desde la derecha y soltó un disparo potente que se coló por la escuadra, dejando sin opciones a Grabara y dando al Bayern la ventaja que buscaba.
El tanto obligó al Wolfsburgo a abandonar su postura defensiva. Aunque en la primera parte los locales habían amenazado al contraataque —con Tom Bischof golpeando el larguero desde lejos—, les costó mucho más superar la zaga bávara tras el tanto. Poco después, Musiala rozó el segundo, aunque Grabara evitó el tanto con una gran parada.
El Wolfsburgo, al borde del desastre
La derrota deja al Wolfsburgo al borde del abismo: necesita mantenerse en la posición de promoción para evitar el descenso directo. Ahora dependen de la repesca y necesitan mantener su posición actual para evitar el descenso directo. Todo se jugará en la última jornada, cuando visiten al St. Pauli en el Millerntor-Stadion.
El conjunto de Ralph Hasenhüttl mostró reacción al final, con un disparo al poste de Mattias Svanberg, pero la falta de puntería le costó caro. Las ausencias por “razones disciplinarias” de Mohamed Amoura y Kevin Paredes también pesaron en el último tercio del campo.
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El Bayern recupera el ritmo de cara a la final de la Copa DFB
Para Kompany, esta victoria es la mejor preparación para la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart el 23 de mayo. Tras ganar la Bundesliga en la jornada 30, el Bayern busca el doblete nacional para rescatar una temporada decepcionante en Europa. La solidez defensiva recuperada en la segunda parte le satisface especialmente al técnico belga.