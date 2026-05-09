Harry Kane tropieza tras el daño al punto de penalti por un jugador del Wolfsburgo, mientras Michael Olise rescata al Bayern Múnich con una ajustada victoria en la Bundesliga

En el minuto 36, Konstantinos Koulierakis derribó a Olise en el área. Kane, que había marcado sus 24 penaltis anteriores en la Bundesliga, lanzó el balón fuera, rozando el poste derecho. Fue su primer fallo desde los once metros en Alemania.

Las repeticiones mostraron a Jeanuël Belocian pisando aparentemente de forma deliberada el punto de penalti antes del lanzamiento, y Kane perdió ligeramente el equilibrio al golpear, lo que generó dudas sobre si se había manipulado el terreno. El fallo mantuvo el empate al descanso, a pesar del dominio del Bayern.



