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Harry Kane «tendrá ganas, en parte, de volver» a la Premier League, según la leyenda inglesa Peter Reid, quien reveló su deseo de fichaje y explicó qué hace especial al delantero
Kane bate récords y logra cifras impresionantes tanto con su club como con la selección
Kane, máximo goleador de la historia del Tottenham, salió de su zona de confort al fichar por el Bayern en verano de 2023 para acabar con su «maldición de los trofeos».
En el Allianz Arena esa racha terminó: con 32 años, Kane ya es bicampeón de la Supercopa y la DFB-Pokal, y suma tres Botas de Oro de la Bundesliga.
En el Bayern ha mantenido un nivel extraordinario: 146 goles en 147 partidos, con un récord personal de 61 tantos en la temporada 2025-26. Ahora, mientras negocia un contrato hasta 2027, se pregunta cuánto tiempo más permanecerá en Baviera.
Se habla de su renovación en Múnich, de un paso por la MLS que le abriría puertas en la NFL y, por supuesto, de un posible regreso a la Premier.
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¿Volverá Kane, exestrella del Tottenham, a jugar en la Premier League?
En la mayor subasta mundial dedicada a la Copa, organizada por BUDDS, el exjugador de los «Tres Leones» Reid respondió a GOAL sobre un posible regreso de Kane a la Premier: «Creo que, en parte, querrá volver.
Le quedaría genial la camiseta azul del Everton. Imagínatelo corriendo por el Hill Dickinson. Es un jugador de primera. Sí, volverá a la Premier League».
Sobre sus cualidades, añadió: «Lo mejor de Kane es que no solo marca, sino que crea goles. Es inteligente, se mueve entre líneas y es muy difícil de marcar. Como rematador está a la altura de los mejores, es excepcional.
«Ojalá ganemos: tenemos mucho poder ofensivo, aunque no sé cómo estamos atrás. Francia parece favorita; su plantilla es muy completa. Pero con jugadores como Kane y Declan Rice, tenemos opciones. Él es de primera categoría».
¿Tiene Inglaterra suficientes jugadores decisivos en su plantilla para el Mundial 2026?
Hace 60 años que Inglaterra no gana un Mundial —ni ningún otro título internacional—, y las leyendas de 1966 siguen siendo las únicas en los libros de récords.
Una de las camisetas usadas ese día en Wembley, la de Martin Peters —quien llevaba puesta al marcar el segundo gol de los Tres Leones en la victoria 4-2 sobre Alemania Occidental—, saldrá a subasta y podría alcanzar entre 30 000 y 50 000 libras.
Quizá algún día los recuerdos de Kane valgan lo mismo, y será la generación de 2026 quien deba demostrar que puede unirse a los inmortales y ganar el mayor trofeo del fútbol.
Al preguntarle si Thomas Tuchel cuenta con suficientes jugadores decisivos —y tras dejar fuera a Morgan Gibbs-White, Cole Palmer y Phil Foden—, Reid, con 13 partidos internacionales, afirmó: «Yo habría elegido a Foden. Pero es cuestión de opiniones. Para mí, con Saka tenemos creatividad. Admiro a Rashford; tiene algo especial, pero debe demostrarlo. Tenemos calidad arriba y haremos goles. Estoy convencido».
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¿Podrán Kane y su equipo crear recuerdos mágicos y acabar con 60 años de sufrimiento?
Reid jugó con Inglaterra en el Mundial de 1986 y estuvo en el partido de cuartos contra Argentina, cuando Diego Maradona marcó la «Mano de Dios» y uno de los mejores goles de la historia.
Este verano se crearán nuevos recuerdos en el escenario más grandioso, con jugadores como Kane y compañía, mientras aficionados de todo el mundo esperan a los héroes que les hagan sentir parte de ese éxito.
La subasta de la Copa del Mundo deBUDDS se celebrará el 25 de junio de 2026, con una subasta en línea por tiempo limitado que comenzará el 2 de junio. Más información aquí; para una valoración en línea gratuita de cualquier objeto de recuerdo deportivo, haz clic aquí.