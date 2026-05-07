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Harry Kane señala al París Saint-Germain como «favorito» para la final de la Liga de Campeones, mientras una estrella del Bayern de Múnich admite que podría evitar enfrentarse al Arsenal
El sueño de la Liga de Campeones termina en agonía
La espera de Kane por su primer título de la Liga de Campeones se alargará al menos un año, tras la derrota del Bayern ante el PSG en semifinales. A pesar del esfuerzo en el Allianz Arena, el 1-1 no bastó y el global terminó 6-5 a favor del conjunto parisino. El capitán inglés marcó en el descuento, pero fue solo un gol de consolación. El pitido final desató la alegría parisina.
Tras el partido, el delantero reconoció: «Ahora mismo es difícil de asimilar. En los dos partidos tuvimos ocasiones para un resultado diferente, pero no nos salió. Algunas decisiones no nos favorecieron y jugamos buen fútbol, pero nos faltó el último pase».
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Los grandes del fútbol francés, favoritos para alzarse con el título
El PSG llega a la final con la oportunidad de unirse al Real Madrid como el único club que ha revalidado el título en la era de la Liga de Campeones. Kane cree que ser campeones les da ventaja sobre los Gunners de Mikel Arteta.
«Ser campeones quizá les haga ligeros favoritos, pero son dos grandes equipos y el partido estará igualado», afirmó Kane al analizar la batalla táctica que se avecina.
El delantero de 32 años elogió la calidad de ambos equipos, pero apuntó que la experiencia del PSG en situaciones de alta presión podría ser decisiva. «Está muy igualado. Son equipos muy distintos, pero ambos muy fuertes. Será una final interesante. Nosotros y el PSG tenemos un enfoque similar; otros grandes equipos tienen otro estilo. Esa es la belleza del fútbol: cualquier detalle puede darte la victoria».
Al ser consultado sobre si verá el duelo entre el PSG y su antiguo rival londinense, el Arsenal, el exdelantero del Tottenham admitió: «No lo sé, depende de dónde esté. Ahora mismo solo estoy decepcionado».
Frustración por las decisiones arbitrales
El partido de vuelta de las semifinales tuvo momentos dramáticos: el Bayern se sintió perjudicado por varias decisiones del árbitro João Pinheiro. Kane criticó que no se pitara penalti por una mano de João Neves y que no se expulsara a Nuno Mendes. «Cualquiera que haya visto el partido habrá llegado a la misma conclusión», afirmó Kane. «La semana pasada pitó un penalti similar y ahora no, es una locura. El PSG merecía una segunda amarilla clara. El árbitro cambió de opinión, quizá por el ambiente».
- AFP
Una historia agridulce para el capitán de Inglaterra
A pesar de la dura derrota del equipo, Kane alcanzó un hito personal: marcó en el descuento y se convirtió en el primer jugador desde Cristiano Ronaldo en anotar en seis eliminatorias consecutivas de la Liga de Campeones. Su récord, sin embargo, no compensa los 55 goles que ha marcado esta temporada ni el hecho de que quede sin títulos continentales.
«Ha sido una temporada sólida, pero en la Champions todo se decide al final», reflexionó Kane. «Soñábamos con ganar todo y éramos capaces, por eso duele». Ahora el Bayern debe centrarse en el doblete nacional, con la final de la DFB-Pokal ante el Stuttgart como oportunidad de redención.