Kane se convirtió en el segundo jugador en marcar en seis eliminatorias consecutivas de la Liga de Campeones, igualando la marca de Ronaldo (2012-2013). El inglés marcó en el 94’ para igualar 1-1 ante el vigente campeón, el París Saint-Germain, en el Allianz Arena. A pesar de su heroica y de un penalti anterior en la ida 5-4, el Bayern cayó eliminado con un global de 6-5 que envía al equipo francés a la final.