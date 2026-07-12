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Harry Kane revela lo que Thomas Tuchel les dijo en el vestuario a los jugadores de Inglaterra tras admitir que «no estaba contento» con el rendimiento del equipo en la victoria en cuartos de final del Mundial contra Noruega
El sincero veredicto de Tuchel desde el vestuario
Inglaterra alcanzó las semifinales, pero en el vestuario, tras ganar 2-1 en prórroga a Noruega, primó el perfeccionismo sobre la alegría. Kane reveló que Tuchel exigió más nivel para optar al título.
«Nos felicitó en el vestuario y dijo que debíamos disfrutarlo, pero sabe que podemos hacerlo mejor», añadió Kane. «Es positivo: estamos en semifinales y aún podemos mejorar. Debemos ser mejores con el balón. Nos esperan unos partidos importantes».
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Luchando contra el calor de Miami
La humedad del Hard Rock Stadium complicó el partido. Kane reconoció que Inglaterra sufrió ante una ordenada Noruega hasta que el doblete de Jude Bellingham lo resolvió.
«Fue un partido duro, caluroso, casi más que el de México por la humedad, pero encontramos la manera», admitió Kane. «No fue nuestra mejor actuación; ya dije en la rueda de prensa que podemos alcanzar otro nivel y aún no lo hemos logrado».
La profundidad de la plantilla marca la diferencia
Aunque el equipo no brilló, Kane elogió a quienes marcaron la diferencia en los momentos clave. También destacó el esfuerzo de toda la plantilla, incluidos los que entraron desde el banquillo bajo un calor sofocante.
«Tenemos jugadores decisivos: Jude volvió a marcar la diferencia hoy, pero los chicos de la zaga, Pickers [Jordan Pickford], todos hicieron un trabajo increíble, incluido este hombre que tengo al lado [Elliot Anderson]. Todos los que han participado han trabajado duro. Lo más importante de este equipo es la unión y hoy lo hemos vuelto a demostrar. Los que han entrado desde el banquillo han marcado una gran diferencia. Djed [Spence] ha sido excepcional; su energía y sus duelos uno contra uno nos han ayudado a darle la vuelta al partido, y eso es lo que necesitamos».
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Preparación para las semifinales
Inglaterra viaja a Atlanta para la semifinal contra Argentina. Kane destaca que la competencia interna por los puestos impulsa al equipo. El capitán, que jugó su partido 120 —igualando el récord de Wayne Rooney—, insiste en que los 26 convocados son clave.
«Hace seis semanas, al reunirnos, hablamos de que necesitaríamos a todos», recordó. «En un torneo no siempre se nota; los que no juegan pueden sentirse decepcionados y es normal, pero cada vez que alguien sale al campo lo da todo por la camiseta y el escudo. El descanso es breve: volvemos a jugar el miércoles y los partidos serán aún más difíciles. Esta semana vamos a necesitar a todos».
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