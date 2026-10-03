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Harry Kane revela el secreto táctico que hace que el devastador cuarteto ofensivo de Inglaterra sea imposible de detener
Dominio táctico en Croacia
Inglaterra logró una deslumbrante victoria por 0-7 a domicilio ante Croacia hoy, arrollando por completo a los anfitriones en Rijeka. Kane marcó dos goles, al igual que Bukayo Saka, y los otros tantos fueron obra de Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers.
Hablando con ITV después del partido, Kane explicó por qué el sistema ofensivo preferido de Tuchel es tan difícil de contener. Kane señaló que la fluidez entre los atacantes genera problemas constantes para los defensas, lo que hace casi imposible que los equipos rivales presionen con eficacia o sigan sus desmarques por todo el campo durante los 90 minutos.
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El secreto de la libertad en ataque
La fluida intercambiabilidad del ataque ha sido una piedra angular de la evolución táctica de Inglaterra. Kane explicó exactamente cómo funciona este sistema sobre el terreno de juego. «Hay libertad», dijo Kane.
«Los cuatro somos buenos jugadores. Podemos jugar en la mediapunta, Ant puede jugar como 9, B puede meterse por dentro como 10, Jude puede jugar como 9, yo puedo jugar como centrocampista. Es muy difícil para el rival detectarlo. La clave es que, si pierdes el balón, todos somos lo bastante inteligentes y lo bastante buenos como para cubrir en el centro del campo o en defensa».
Pasando por encima del rival
Kane quedó profundamente impresionado por el dominio general que mostró Inglaterra ante Croacia. El capitán señaló que todos estuvieron al máximo nivel y destacó a Alex Scott y Elliot Anderson por su extraordinaria movilidad.
Kane declaró: "Estamos en nuestro mejor momento cuando jugamos con libertad, imponiéndonos físicamente y haciendo que sea un [partido] de nivel Premier League. Hoy se ha visto ahí fuera. No podían soportar nuestro ritmo, nuestra movilidad, nuestros desmarques. También estuvimos muy acertados". Scott, que fue titular con Inglaterra por primera vez, devolvió los elogios a Kane al afirmar: "Sabía que era una barbaridad. Llevo viéndole desde que era un niño, así que conocía su nivel. Pero de cerca, realmente puedes ver su nivel".
- AFP
¿Qué le espera ahora a Inglaterra?
Inglaterra tratará de mantener este devastador ritmo ofensivo en sus próximos partidos de la Nations League. Con las tácticas de Tuchel sacando claramente lo mejor de Kane, Bellingham, Saka y Gordon, las defensas rivales tendrán que encontrar con urgencia la manera de contrarrestar este sistema fluido antes de que lleguen los grandes torneos internacionales.
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