Inglaterra logró una deslumbrante victoria por 0-7 a domicilio ante Croacia hoy, arrollando por completo a los anfitriones en Rijeka. Kane marcó dos goles, al igual que Bukayo Saka, y los otros tantos fueron obra de Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers.

Hablando con ITV después del partido, Kane explicó por qué el sistema ofensivo preferido de Tuchel es tan difícil de contener. Kane señaló que la fluidez entre los atacantes genera problemas constantes para los defensas, lo que hace casi imposible que los equipos rivales presionen con eficacia o sigan sus desmarques por todo el campo durante los 90 minutos.