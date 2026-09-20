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Harry Kane responde al dardo de Lamine Yamal por el Balón de Oro mientras la estrella del Bayern de Múnich rompe su silencio sobre la pulla del joven prodigio del Barcelona
Kane resta importancia a las críticas contra Yamal
El internacional español de 19 años afirmó recientemente que el Balón de Oro debe reconocer al mejor futbolista del planeta en términos generales, en lugar de entregarse a «un jugador que ha marcado 80 goles». Este comentario fue interpretado ampliamente como un ataque directo al talismán del Bayern de Múnich, que actualmente es el favorito para ganar el premio.
Kane firmó una fenomenal campaña 2025-26, al marcar 73 goles en todas las competiciones entre club y selección. Le preguntaron por las declaraciones del extremo del Barcelona poco después de alcanzar su gol número 100 en la Bundesliga durante la contundente goleada por 7-0 del Bayern sobre el Union Berlin el viernes.
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«Yamal es un jugador increíble»
En lugar de aumentar la tensión, Kane optó por rebajar la situación elogiando al adolescente. «No sé cómo lo quiso decir. Yamal es un jugador increíble», explicó el futbolista de 33 años. «Ha hecho una gran temporada, como muchos otros».
El ex del Tottenham subrayó que la carrera por el premio sigue totalmente abierta y mencionó a varios rivales de élite. Señaló que Kylian Mbappe, Rodri y su compañero en el Bayern Michael Olise son también firmes candidatos, antes de añadir: «Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera. Eso no me corresponde a mí».
Manteniendo el foco en el fútbol, el prolífico delantero evitó entrar en una guerra verbal por los premios individuales. «No me gusta mucho hablar de mí mismo. Me centro en mi trabajo sobre el campo», añadió. «Todo el mundo tiene su propia opinión sobre el tema, y está bien».
Eberl sale en defensa de Kane
Mientras el capitán de Inglaterra se mantuvo muy diplomático, la cúpula del Bayern adoptó una postura más firme. Max Eberl, miembro de la junta directiva del club para el área deportiva, respondió con dureza a los comentarios del joven del Barcelona y afirmó: "Los mejores jugadores son los que no necesitan una campaña".
Eberl también aprovechó para respaldar a otra de las estrellas ofensivas del Bayern. El directivo insistió en que Olise merece estar en la conversación junto a la élite de este deporte, al declarar: "Para mí, Michael Olise también es uno de los candidatos al Balón de Oro. Es uno de los mejores jugadores del mundo".
A pesar del ruido exterior, Kane sigue tranquilo respecto a sus opciones. "Desde mi punto de vista, la verdad es que lo estoy disfrutando bastante", señaló. "Simplemente esperaré a ver qué pasa. Seguiré haciendo lo mío en el campo y luego veremos qué pasa".
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Londres pide el Balón de Oro
El mundo del fútbol descubrirá al ganador definitivo cuando la ceremonia del Balón de Oro se celebre en Londres el lunes 26 de octubre. Kane está deseando ver si sus incansables hazañas goleadoras serán suficientes para conquistar el mayor galardón individual de este deporte en un escenario familiar.
En declaraciones a Marca, el delantero admitió que levantar el trofeo en la capital inglesa sería un escenario de ensueño. «Por supuesto, que se celebre en mi ciudad natal lo haría todavía más especial», dijo. «Así que sí, resulta extraño que la ceremonia se celebre allí este año. Tendremos que esperar a ver qué pasa».
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