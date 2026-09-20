En lugar de aumentar la tensión, Kane optó por rebajar la situación elogiando al adolescente. «No sé cómo lo quiso decir. Yamal es un jugador increíble», explicó el futbolista de 33 años. «Ha hecho una gran temporada, como muchos otros».

El ex del Tottenham subrayó que la carrera por el premio sigue totalmente abierta y mencionó a varios rivales de élite. Señaló que Kylian Mbappe, Rodri y su compañero en el Bayern Michael Olise son también firmes candidatos, antes de añadir: «Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera. Eso no me corresponde a mí».

Manteniendo el foco en el fútbol, el prolífico delantero evitó entrar en una guerra verbal por los premios individuales. «No me gusta mucho hablar de mí mismo. Me centro en mi trabajo sobre el campo», añadió. «Todo el mundo tiene su propia opinión sobre el tema, y está bien».



