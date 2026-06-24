Kane apenas se notó en el 0-0 de Inglaterra ante Ghana en su segundo partido del Mundial. Las expectativas eran altas tras la victoria 4-2 sobre Croacia, cuando Kane marcó dos goles y también anotaron Jude Bellingham y Marcus Rashford. Pero el técnico de Ghana, Carlos Queiroz, planteó una defensa sólida que anuló al rival.

Kane apenas logró tres toques en el área rival y, pese a la decepción, Inglaterra sigue con opciones en el torneo.