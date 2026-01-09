Kane rompió su muy publicitado mala racha de trofeos en 2024-25 cuando se convirtió en ganador del título de la Bundesliga. Anotó 41 goles en todas las competiciones para el Bayern la temporada pasada, con estándares personales notables mantenidos por el máximo goleador de todos los tiempos del Tottenham.

Sus hazañas fueron, sin embargo, suficientes sólo para obtenerle una clasificación en el puesto 13 en la última votación del Balón de Oro. Muchos han cuestionado ese tropiezo fuera del top 10, pero el delantero de 32 años está siendo respaldado para silenciar a los escépticos.

Ya ha alcanzado la marca de 30 goles a nivel de club esta temporada, mientras lleva su histórico total de esfuerzos para Inglaterra a 78 en 112 partidos, y sigue en la búsqueda de los más grandes elogios nacionales, continentales e internacionales.