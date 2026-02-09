Getty Images
Harry Kane, pretendido por clubes de la Liga Profesional Saudí tras revelarse una nueva cláusula de rescisión en el Bayern
Kane, en el punto de mira de los clubes saudíes
Kicker informa de que Kane se ha convertido en el objetivo del Al-Ahli y el Al-Ittihad. El capitán de Inglaterra tiene contrato hasta 2027 y, según se informa, una cláusula de rescisión fijada en un máximo de 70 millones de euros (61 millones de libras esterlinas/83 millones de dólares). Esta temporada, en todas las competiciones, Kane ha marcado 45 goles en 40 partidos, además de dar nueve asistencias. Sin embargo, el Bayern quiere que prolongue su estancia en el Allianz Arena. Se dice que la cláusula de rescisión de Kane expira a finales de febrero, y no en enero como se creía anteriormente, pero debe informar al Bayern de que quiere marcharse antes de que se pueda activar la cláusula.
Se dice que los clubes de la Premier League se han puesto en contacto con los representantes de Kane, aunque no se han revelado sus nombres, mientras que los clubes saudíes también están siguiendo de cerca la evolución de la situación. Se dice que se siente cómodo en Múnich, tras haber trasladado a su familia a Alemania, pero no está claro si estaría dispuesto a mudarse a Oriente Medio.
Las ambiciones de Kane con Inglaterra
Es poco probable que Kane tome alguna decisión sobre su futuro antes de la Copa del Mundo de 2026, ya que el exjugador del Tottenham insiste en que los Tres Leones se dirigen a Norteamérica con la ambición de ganar el torneo.
«Creo que es el mejor equipo que hemos tenido nunca», afirmó. Creo que cuando miras al once inicial, miras a los jugadores que salen del banquillo, vamos a llegar al torneo como uno de los favoritos, tenemos que aceptarlo, hemos sido así en los últimos torneos y eso es parte del juego, así que hemos estado construyendo, hemos tenido un gran año junto con el nuevo entrenador y ahora esperamos con ilusión un gran 2026».
Su antiguo compañero en la selección inglesa, Conor Coady, también ha elogiado al delantero, insistiendo en que es un placer verlo en plena acción: «Harry Kane juega cada minuto de cada partido porque hace su trabajo. Jugar para su país significa mucho para él, es un placer verlo. Creo que Inglaterra ha estado genial esta noche. El entrenador está en una posición fantástica de cara al año que viene. Ha habido momentos difíciles, pero los suplentes que han salido han estado excepcionales».
¿Podría Kane volver a la Premier League?
Una pregunta que se le hace constantemente al exjugador del Tottenham es si volverá a la Premier League para intentar batir el récord histórico de goles de Alan Shearer. Kane suma 213 goles en la Premier League y necesita 48 más para superar los 260 de Shearer.
Según se informa, el Tottenham tiene una cláusula de recompra en el contrato de Kane, y él se ha pronunciado sobre los rumores de un regreso a Inglaterra en 2025.
Ha declarado: «No estoy seguro (de si volveré), estoy muy feliz aquí en Múnich. No es algo en lo que esté pensando. Siempre será "nosotros" (con los Spurs) porque pasé toda mi vida allí. Soy fan suyo y siempre los veré y seguiré cómo les va. Sin duda, siempre formarán parte de mi vida, pero por ahora, me encanta estar aquí.
Fue genial verlos ganar un trofeo este año. Tengo muchos amigos allí, entre los jugadores y el personal.
Sabemos cuánto tiempo hemos esperado y lo cerca que hemos estado en el pasado, así que fue muy importante para todos, los aficionados, el club y todos los involucrados, tener esa sensación y conseguirlo. Eso siempre es importante y esperamos que puedan seguir adelante y ganar más».
¿Qué viene después?
El Bayern, que aventaja en seis puntos al Borussia Dortmund en lo más alto de la Bundesliga, se enfrentará al RB Leipzig en los cuartos de final de la DFB-Pokal a mitad de semana. A continuación, volverá a la liga para enfrentarse al Werder Bremen el día de San Valentín.
