Harry Kane, pretendido por clubes de la Liga Profesional Saudí tras revelarse una nueva cláusula de rescisión en el Bayern

Es poco probable que Kane tome alguna decisión sobre su futuro antes de la Copa del Mundo de 2026, ya que el exjugador del Tottenham insiste en que los Tres Leones se dirigen a Norteamérica con la ambición de ganar el torneo.

«Creo que es el mejor equipo que hemos tenido nunca», afirmó. Creo que cuando miras al once inicial, miras a los jugadores que salen del banquillo, vamos a llegar al torneo como uno de los favoritos, tenemos que aceptarlo, hemos sido así en los últimos torneos y eso es parte del juego, así que hemos estado construyendo, hemos tenido un gran año junto con el nuevo entrenador y ahora esperamos con ilusión un gran 2026».

Su antiguo compañero en la selección inglesa, Conor Coady, también ha elogiado al delantero, insistiendo en que es un placer verlo en plena acción: «Harry Kane juega cada minuto de cada partido porque hace su trabajo. Jugar para su país significa mucho para él, es un placer verlo. Creo que Inglaterra ha estado genial esta noche. El entrenador está en una posición fantástica de cara al año que viene. Ha habido momentos difíciles, pero los suplentes que han salido han estado excepcionales».