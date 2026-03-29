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Harry Kane podría dejarse convencer por una oferta multimillonaria de Arabia Saudí, admite el presidente del Bayern de Múnich
La directiva del Bayern se muestra cautelosa ante la riqueza saudí
Kane ha sido toda una revelación desde su llegada al Allianz Arena, pero Hoeness ha reconocido que incluso los vínculos profesionales más sólidos pueden verse puestos a prueba por el poderío económico de la Liga Profesional Saudí. Aunque el jugador, de 32 años, sigue vinculado al club por un contrato a largo plazo, la enorme magnitud de la inversión procedente de la región del Golfo sigue siendo motivo de debate para la directiva del Bayern.
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La tentación saudí se cierne sobre Kane
En declaraciones a Kicker, Hoeness se refirió a la posibilidad de que llegara una oferta tentadora por el emblemático delantero. «No ha ejercido su cláusula de rescisión, lo que significa que, sin duda, tiene contrato aquí hasta el verano de 2027. Por lo que oigo y percibo, él y su familia se sienten muy a gusto aquí. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un saudí y poner mucho dinero sobre la mesa... Pero él se siente como en casa», declaró Hoeness.
La longevidad y la excelente forma física de Kane
A pesar de los rumores sobre una posible salida, Hoeness está convencido de que a Kane aún le quedan muchos años en la élite del fútbol europeo. La dedicación del delantero a su preparación física se cita a menudo como la razón por la que puede emular a otros grandes que han seguido jugando hasta bien entrados los treinta. De hecho, Kane ya ha disputado 3.195 minutos con el Bayern de Múnich esta temporada, lo que pone de relieve su condición de miembro indispensable del once inicial. Hoeness elogió profusamente los hábitos profesionales del delantero y señaló: «Harry Kane puede jugar a este nivel durante al menos otros tres o cuatro años, porque es un profesional perfecto que cuida su físico. Siempre está en rehabilitación y con los fisioterapeutas».
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Equilibrar los resultados y el éxito del equipo
Sobre el terreno de juego, Kane se encuentra actualmente inmerso en una carrera contrarreloj para inscribir su nombre en los libros de historia. Tras un sensacional comienzo de temporada, se está acercando al récord de goles en una sola temporada que ostenta actualmente el exícono del Bayern Robert Lewandowski.
Sin embargo, el excentrocampista del Bayern Didi Hamann ha advertido que no se debe dar prioridad al récord goleador por encima del éxito europeo del equipo. Con el Bayern a punto de disputar un choque de titanes en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, la gestión de la forma física de Kane será fundamental. Hamann declaró a Sky: «Creo que el Bayern y Kane harían bien en dejar este récord en el baúl de los recuerdos. Porque lo importante es que pasen una ronda en la Liga de Campeones —e idealmente una más— y que ganen la Liga de Campeones».