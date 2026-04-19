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Harry Kane, «perfecto para el Real Madrid» y «cualquier equipo del mundo», mientras el Bayern de Múnich espera la decisión del delantero de 50 goles sobre la renovación de su contrato
Cifras récord en Baviera
El fichaje de Kane por el Bayern ha sido un éxito. Bajo las órdenes de Vincent Kompany, el delantero vive una temporada histórica: en 42 partidos ha marcado 50 goles y dado seis asistencias, cifras que reflejan su perfecta adaptación a la Bundesliga. La apretada agenda de la Liga de Campeones puede limitar sus minutos en la liga, pero su influencia sigue siendo decisiva. Una lesión inoportuna podría evitar que supere el récord de goles en una temporada de la Bundesliga de Robert Lewandowski, pero Kane ya se ha consolidado como uno de los mejores fichajes de la historia del Bayern.
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Un elogio entusiasta de un antiguo compañero de equipo
Llorente, quien compartió vestuario con Harry Kane en el Tottenham Hotspur, asegura que el delantero de 32 años tiene cualidades únicas que mejorarían cualquier once inicial. En una entrevista con Hajper, al exdelantero de Juventus y Athletic de Bilbao se le preguntó si Kane podría reemplazar a Lewandowski en el Barcelona, y su respuesta fue contundente. «Es el recambio ideal para cualquier delantero del mundo. En el Tottenham se habló del Real Madrid y dije que encajaría allí, o en cualquier equipo, porque lo hace todo bien», afirmó Llorente.
Superar las lesiones para liderar la delantera
Aunque el talento de Kane nunca ha estado en duda, algunos críticos se preguntan si su estado físico será un problema en los últimos años de su carrera. Llorente recordó los problemas de tobillo que sufrió el delantero en Tottenham, pero destacó que apenas han afectado su rendimiento.
«Es un jugador de equipo, un profesional total. Lo tiene todo. Lo único es que ya tiene edad y le quedan menos años. También ha sufrido muchas lesiones; cuando yo estaba en el Tottenham tenía constantes problemas de tobillo, pero sigue marcando goles como siempre. Nunca le abandonará y podría ser el mejor en cualquier equipo del mundo», añadió Llorente.
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El Bayern de Múnich se enfrenta a una espera
Ante los rumores sobre el interés de grandes clubes europeos, el Bayern espera que su estrella renueve. El contrato de Kane y su futuro son prioridad para la directiva bávara, más aún mientras iguala récords de la Liga de Campeones que antes pertenecían a figuras como Cristiano Ronaldo. Actualmente es favorito a los principales premios individuales y se le augura un buen puesto en el Balón de Oro. Por ahora, Kane se centra en llevar títulos a Múnich, empezando por el apasionante choque de semifinales contra el París Saint-Germain, con el que busca los grandes trofeos que aún faltan en su palmarés.