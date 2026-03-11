Harry Kane, «orgulloso», envía un emotivo mensaje a Kyle Walker tras la retirada de su compañero de la selección inglesa de la competición internacional

Aunque la velocidad y la recuperación de Walker siguen siendo impresionantes incluso a sus más de 30 años, su ausencia en las últimas convocatorias de Thomas Tuchel para la selección inglesa indica que el entrenador alemán está mirando hacia el futuro. Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, Tuchel parece dispuesto a confiar en opciones más jóvenes, como Reece James, del Chelsea. Walker, siempre profesional, reconoció la realidad de la situación y señaló que «el libro está cerrado» en un viaje que le llevó desde su debut contra España en 2011 hasta su última aparición contra Senegal en el City Ground en junio de 2025. A pesar de quedarse a solo cuatro partidos de la prestigiosa marca del centenar, Walker deja un legado definido por la consistencia y el respeto de todos los entrenadores con los que ha jugado, desde Fabio Capello hasta Gareth Southgate.