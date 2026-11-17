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¿Harry Kane o Wayne Rooney? Un exdelantero de Inglaterra elige entre los dos grandes y explica por qué el ganador del Balón de Oro puede jugar «hasta los 40 años»
Los récords de Kane con Inglaterra: 93 goles y 127 partidos
El actual capitán de Inglaterra, Kane, que marcó de penalti en los recientes partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Croacia y España, ha seguido batiendo récords en 2026. Se ha convertido en el futbolista con más partidos de la historia de su selección, con 127 internacionalidades.
El prolífico delantero del Bayern de Múnich también ha elevado a 93 su histórica cifra de goles con la selección absoluta y parece destinado a alcanzar el centenar en algún momento. En marzo de 2023 superó el anterior récord de Rooney, que había marcado 53 tantos.
Desde entonces, Kane ha ganado el Balón de Oro y se ha alzado con el título de «mejor jugador del planeta». A sus 33 años, no muestra signos de bajar el ritmo. Ahora es tan importante para Inglaterra como siempre. Ha asumido el papel de líder e ídolo del equipo.
Rooney ocupó en su día ese mismo lugar. Disputó 120 partidos con Inglaterra y despuntó siendo adolescente como una joven promesa que acabaría conquistando la Premier League y la Champions League con el Manchester United, club del que se convirtió en máximo goleador histórico.
Kane y Rooney son dos tipos de delantero muy diferentes: el primero es un rematador excepcional y el segundo era pura energía. Ambos pueden aspirar a ser considerados el mejor delantero de la historia de Inglaterra.
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Rooney contra Kane: ¿quién entraría en un once ideal de Inglaterra?
Al pedirle que eligiera entre el ganador del prestigioso Balón de Oro y un hombre que actualmente afronta las pruebas Bushtucker en I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, el exdelantero inglés Hateley, que habló en colaboración con London.Bet, declaró a GOAL: «Probablemente elegiría a Harry Kane.
«Creo que Wayne Rooney tenía más talento natural de los dos, pero Harry se ha ganado a pulso todo lo que ha conseguido. Aprendió el oficio desde muy joven, saliendo cedido muchas veces para mejorar, mientras que Rooney era más bien ese jugador con un don natural que prácticamente entró directamente en el equipo y se convirtió en el gran futbolista que fue.
«En general, si miras cómo ha progresado Harry en su carrera año tras año, todo el mundo con quien hablas dice que cada temporada ha mejorado. Ahora es incluso mejor que antes de marcharse y hacer todo lo que ha hecho. Creo que eso le beneficiará en la última etapa de su carrera.
«Creo que jugará hasta los 40 años, si quiere y no sufre lesiones. Eso dice mucho de sus primeros años. Se está adaptando, se está convirtiendo en ese ganador del Balón de Oro, y con razón. Conforme avance su carrera, tendrá que volver a adaptarse.
«Lo hará sin problemas por cómo aprendió a jugar cuando era más joven. Siendo un chaval, se adaptó a que le entraran, a que le marcaran de cerca y a todo ese tipo de cosas, a que jugadores corpulentos se le echaran encima. Aprendió a lidiar con ello.
«Rooney probablemente sea el joven con más talento natural que ha salido de Inglaterra, pero había que mantenerlo controlado. Harry se ha ganado a pulso todo lo que ha conseguido, se ha convertido en el jugador que es hoy y seguirá jugando muchos años. Por eso elijo a Harry».
Hateley cree que Kane jugará el Mundial de 2030 con Inglaterra
Kane, que ha marcado 156 goles en 162 partidos con el Bayern de Múnich, se ha comprometido con los vigentes campeones de la Bundesliga mediante un nuevo contrato hasta 2029. El acuerdo apunta a que no se marchará pronto, ni del club ni de la selección.
Después de apuntar que al delantero, que sigue rindiendo al máximo pese al paso de los años, aún le queda tiempo de juego por delante, Hateley respondió así cuando le preguntaron si veía al capitán Kane liderando a Inglaterra en otro Mundial, en 2030: «Sí. [Dominic] Calvert-Lewin tendrá que pasarse unos años esperando su oportunidad.
«Si se mantiene en forma, Harry será, como siempre, el primer nombre en la alineación. El Bayern de Múnich está dosificando bien sus esfuerzos, él lleva una vida ordenada, tiene cabeza, fortaleza y buenos hábitos. Con los avances de la ciencia del deporte en el fútbol, y los que habrá dentro de cuatro o cinco años, todo favorece que las carreras se alarguen, y creo que Harry sabe aprovecharlo».
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Inglaterra no tiene un sucesor claro para Kane, su emblemático número 9
Inglaterra seguirá convocando con gusto a Kane mientras esté disponible, ya que por ahora no ha aparecido un sucesor claro para ocupar su puesto de número 9. Es una cuestión que habrá que abordar más adelante, quizá dentro de varios años.
Sustituir a Rooney también fue en su día un quebradero de cabeza para Inglaterra, cuando se retiró de la selección a los 31 años, pero Kane ya había irrumpido para entonces. Había debutado en 2015 y ha sido un fijo durante 11 años memorables.
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