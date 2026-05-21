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Harry Kane no tiene prisa por renovar su contrato con el Bayern de Múnich antes del Mundial, y el presidente ha dado una actualización sobre el futuro del delantero
Kane se mantiene tranquilo respecto a su futuro en el Bayern
El prolífico delantero se ha convertido en el referente indiscutible del ataque del club, lo que ha dado lugar a intensas especulaciones sobre cuándo firmará un nuevo contrato. Sin embargo, el presidente del club, Hainer, ha revelado que el jugador de 32 años no tiene presión para renovar antes de concentrarse con la selección.
«Queremos renovar a Harry Kane y él también quiere quedarse. Ha dicho que no siente presión por firmar antes o después del Mundial; solo se centra en la temporada y en los objetivos del Bayern. Eso muestra su grandeza como deportista», añadió.
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La paridad financiera y la influencia de Musiala
El ambiente sigue positivo, aunque las negociaciones incluirán importantes aspectos económicos. Según algunos medios, el capitán de Inglaterra busca un contrato que refleje su condición de figura clave y podría aspirar a igualar el salario de su compañero Jamal Musiala. La posición de Kane es muy fuerte tras una temporada récord en la Bundesliga.
El exjugador del Tottenham se siente como en casa en Múnich, dentro y fuera del campo. Aunque la prensa inglesa insiste en un posible regreso a la Premier League, Kane está cómodo y quiere dejar huella en Alemania. Con su familia ya instalada en Baviera y varios títulos en su palmarés, el delantero busca un acuerdo que le permita seguir en el club hasta 2030.
Michael Olise no se irá.
Kane no es la única estrella ofensiva que el Bayern quiere retener. Michael Olise, revelación desde su llegada en verano tras una fuerte inversión en ataque, se queda. Hainer lo confirmó.
«Tiene contrato hasta 2029», afirmó Hainer. «Aquí ha progresado de forma brillante y puede ganar todos los títulos. No veo razón para que se vaya».
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En busca del doblete y estableciendo nuevos récords
El objetivo inmediato del equipo de Vincent Kompany es la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart. Ganar les daría el doblete nacional y cerraría una temporada ya histórica.
«El doblete sería la guinda de la temporada», afirmó Hainer. «Tras el éxito de nuestro equipo femenino, los hombres deben seguir su ejemplo. Llevamos sin ganar la copa desde 2020 y no queremos volver sin título, aunque ya hemos tenido una temporada fantástica. El FC Bayern está en forma y marca la pauta a nivel internacional».