Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz «funcionan a la perfección», pero una leyenda del Bayern lanza una advertencia sobre la «mentalidad» antes del partido contra el Real Madrid

El campeón de la Bundesliga viaja a Múnich para enfrentarse al Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones este martes. Antes del enfrentamiento, la leyenda alemana Matthäus ha lanzado una severa advertencia al equipo bávaro en una columna reciente. Al tiempo que advertía al equipo sobre el formidable desafío que supone el gigante español, el exganador del Balón de Oro destacó el papel fundamental de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, elogiando al trío como los activos clave capaces de llevar al Bayern hacia la gloria europea.

En su última columna para Sky Sports, Matthaus afirmó: «El campeón récord cuenta esta temporada con un ataque muy especial, que para mí se puede comparar con un reloj suizo. Un engranaje encaja perfectamente con el siguiente, hay una coordinación precisa de las piezas individuales y, por lo tanto, el resultado final es una obra de arte total de gran calidad. Este año, con Olise, Kane, Díaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl y [Serge] Gnabry, hay tal diversidad y versatilidad en el eje ofensivo que resulta impresionante. En Europa, solo el Barcelona puede seguirles el ritmo, ya que es igualmente versátil en ataque. Estos dos equipos cuentan con la mejor línea ofensiva en estos momentos».







