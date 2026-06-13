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¡Harry Kane marca un hat-trick en la final del Mundial! Geoff Hurst, héroe inglés de 1966, predice que el máximo goleador acabará con 60 años de espera
La atrevida predicción de una leyenda sobre Kane
Hurst sigue siendo el único jugador que ha marcado un hat-trick en una final de la Copa del Mundo ganada, tras lograr esta hazaña en la victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Alemania Occidental en 1966, con la que el país se aseguró su único título mundial hasta la fecha. Ahora, el héroe de aquel triunfo está dispuesto a compartir el protagonismo con el actual talismán inglés. Como último superviviente del once que alzó el trofeo hace seis décadas, Hurst cree que Kane tiene la calidad para brillar en la final.
En declaraciones al Daily Mail sobre la posibilidad de que el delantero del Bayern de Múnich iguale su icónico hat-trick, Hurst fue contundente: «No me sorprendería que ganáramos. Y no me sorprendería que Kane marcara tres goles en la final. No le envidio eso. Nadie estaría más feliz que yo si volviera a suceder».
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El peso de las expectativas nacionales
Kane llega al torneo como máximo goleador de Inglaterra, con 79 goles, tras marcar 61 con el Bayern de Múnich. Hurst admira su talento, pero advierte que no debe cargar solo con la presión de ganar el trofeo.
Hurst advirtió que la carga debe repartirse entre toda la plantilla de Thomas Tuchel, no recaer solo sobre el capitán. «Creo que es demasiada presión para Harry», añadió. «Un jugador es clave, pero los partidos los gana el equipo».
Ascenso a leyenda
A pesar de sus logros con clubes —sin títulos con el Tottenham, pero con dos Bundesligas, una DFB-Pokal y una DFL-Supercup con el Bayern—, Hurst cree que ganar el Mundial cambiaría la visión global sobre Kane. El exdelantero del West Ham sabe que un título internacional crea un vínculo eterno con la afición.
Sobre el efecto de la gloria internacional, Hurst afirmó: «Kane ya es venerado por los aficionados del Tottenham y del Bayern, pero ganar el Mundial le dará más peso a sus logros de club y será recordado para siempre».
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Cómo lidiar con el calor de México
Inglaterra podría volver a México, un lugar que Hurst recuerda bien desde 1970. Los Tres Leones integran el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá, y debutarán ante los croatas el 17 de junio. Hurst advirtió que el clima exigirá la solidez técnica de la selección, y destacó que la posesión del balón será clave para avanzar en el torneo.
«Será muy difícil, sobre todo en México. He jugado allí: se necesita técnica para conservar el balón. Perseguirlo en un día caluroso en México es difícil y lleva más tiempo recuperarlo. Ese es el mayor problema para los jugadores ingleses que actúan allí, como nos ocurrió en 1970», recordó Hurst, quien cayó en cuartos ante Alemania Occidental hace más de 50 años.