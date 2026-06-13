Hurst sigue siendo el único jugador que ha marcado un hat-trick en una final de la Copa del Mundo ganada, tras lograr esta hazaña en la victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Alemania Occidental en 1966, con la que el país se aseguró su único título mundial hasta la fecha. Ahora, el héroe de aquel triunfo está dispuesto a compartir el protagonismo con el actual talismán inglés. Como último superviviente del once que alzó el trofeo hace seis décadas, Hurst cree que Kane tiene la calidad para brillar en la final.

En declaraciones al Daily Mail sobre la posibilidad de que el delantero del Bayern de Múnich iguale su icónico hat-trick, Hurst fue contundente: «No me sorprendería que ganáramos. Y no me sorprendería que Kane marcara tres goles en la final. No le envidio eso. Nadie estaría más feliz que yo si volviera a suceder».