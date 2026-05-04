Harry Kane luce la nueva equipación local del Bayern de Múnich antes del partido decisivo de la Liga de Campeones contra el PSG

Tras ganar la Bundesliga, el objetivo del equipo de Vincent Kompany es la gloria europea. Se espera que Kane lideren la delantera y aporte la eficacia necesaria para superar al campeón francés, que cuenta con una ventaja global de 5-4 tras el partido de ida. La nueva camiseta se estrenará en el partido contra el PSG en el Allianz Arena.

«El escenario no podría ser más grandioso: cuando el FC Bayern se enfrente al París Saint-Germain en el decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en el Allianz Arena el 6 de mayo, la camiseta local de adidas para la temporada 2026/27 hará su debut», reza el comunicado oficial del club. «Bajo los focos, ante su afición y con una plaza en la final en juego, los campeones de Alemania saltarán al campo con un nuevo look, listos para una noche memorables».















