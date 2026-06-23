¡Harry Kane frente a Gary Lineker y Jimmy Greaves! ¿Dónde sitúa Peter Shilton al actual máximo goleador de Inglaterra, a punto de batir su récord de partidos internacionales?

A Kane solo le faltan 10 partidos para igualar a Shilton, quien jugó 125 encuentros con Inglaterra entre 1970 y 1990.

Shilton se alegra de cederle un trozo de historia a Kane y, al ser preguntado si esperaba que el récord ya se hubiera batido —dado que los calendarios actuales ofrecen muchos más partidos internacionales—, respondió: «En ocasiones he pensado: “Algunos jugadores entran desde el banquillo cinco o diez minutos al final y suman una internacionalidad; no estoy seguro de que eso esté bien”.

Con Harry no ocurre eso: juega, lo da todo y su palmarés es brillante. Así que, si alguien lo consigue, será un delantero que siga en activo más allá de esa edad —aunque ahora eso está cambiando con Messi y Ronaldo, que siguen jugando a los 40—. En mi época se pensaba que a los 32 un delantero ya había pasado su mejor momento.

«Parece que Harry podría batir ese récord y me alegraría, porque le tengo mucho respeto. Es delantero, la posición más difícil; ¡la segunda es la de portero!».

Kane y la selección inglesa saltarán al campo el martes en el Mundial para enfrentarse a Ghana en el Gillette Stadium —sede de los New England Patriots de la NFL— en Foxborough, y Thomas Tuchel y su equipo confían en que no haya contratiempos tras ver a su capitán marcar un doblete en la victoria 4-2 sobre Croacia en el partido inaugural.