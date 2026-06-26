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Harry Kane, favorito para lograr una hazaña que ningún jugador inglés ha conseguido jamás; el ex capitán de los Tres Leones explica por qué el actual capitán se asemeja a Cristiano Ronaldo
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Kane puede lograr lo que Beckham, Rooney y compañía no consiguieron
Ningún internacional inglés ha jugado más veces el torneo más importante de la FIFA; ni la «generación de oro» de David Beckham, Steven Gerrard y Wayne Rooney lo logró. Kane puede ser el primero.
Tras brillar en 2018 y 2022 —con la Bota de Oro en su primera semifinal—, Kane vuelve en 2026 con la mira en acabar 60 años sin título y consolidarse como el mejor de la historia.
¿Representará Kane a Inglaterra en el Mundial 2030?
Kane ha marcado 81 goles con Inglaterra —y sigue acercándose a las tres cifras—, y pronto superará el récord de 125 partidos internacionales de Peter Shilton. El delantero del Bayern de Múnich no muestra signos de bajar el ritmo tras anotar 61 goles en la temporada 2025-26.
Cumplirá 33 años pronto, pero se espera que siga en activo varios años más, como Messi o Ronaldo, por lo que la selección inglesa probablemente siga contando con él hasta 2030.
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Kane, favorito para ser el primer inglés en cuatro Mundiales
Butcher, exdefensa de los «Three Lions», dijo a GOAL en la campaña «Shirtiette» de Domino’s: «Nadie ha jugado cuatro finales con Inglaterra, ¿no?
«Esta es la sexta de Ronaldo y también de Lionel Messi. No sé si llegará a seis, pero sin duda jugará otra. Y, aunque la Bundesliga no es tan fuerte como la Premier, en el Bayern marca goles, crea ocasiones y hace el trabajo necesario.
Es un chico muy simpático, todo el mundo lo quiere porque es directo y honesto. Si gana el Mundial con Inglaterra o juega en el equipo que lo gane, podrá retirarse cuando quiera.
«Ya sabes cómo es con Ronaldo y los jugadores que parecen jugar para siempre: simplemente quieren seguir adelante. Ojalá pudiera seguir, pero mi cuerpo me falló. Eso les pasa a muchos jugadores. Pero al ver cómo afronta los partidos, cómo juega y cómo se prepara con su propio chef, es el profesional perfecto.
«Como Ronaldo, podría jugar su cuarto Mundial, y probablemente lo haga. Es fantástico tenerlo, aunque me preocupa quién lo reemplazará. Ha puesto el listón muy alto, lo cual es genial para el fútbol inglés».
¿Alguien superará el récord de goles de Will Kane con Inglaterra?
Kane es pieza clave de la selección inglesa desde marzo de 2015. Marcó en su debut y, desde entonces, mantiene un nivel extraordinario. En marzo de 2023 superó los 53 goles internacionales de Wayne Rooney.
Es posible que Messi y Ronaldo tengan pronto compañía en el exclusivo club de los centuriones. Al preguntársele si el récord goleador de Kane con los Tres Leones podría mantenerse para siempre, Butcher añadió: «Sí, creo que así será. Creo que ahora estamos formando delanteros centro que son completamente diferentes a Harry.
Quieres que sean grandes rematadores, pero también que participen en el juego como hace Harry cuando se retrasa. Se necesitan jugadores especiales capaces de eso. Hoy no tenemos a nadie que se le acerque. Ojalá formemos a quienes puedan hacerlo por el futuro del fútbol internacional inglés.
Está a años luz del resto. Es otro nivel. Se adapta con naturalidad a cualquier estilo y siempre sale airoso».
Inglaterra y Kane, que buscan alegrar a sus ansiosos seguidores, volverán a la acción el sábado ante Panamá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con el liderato del Grupo L en juego, mientras el equipo de Thomas Tuchel avanza a los dieciseisavos del Mundial.
Los aficionados ingleses ansían celebrar el Mundial 2026.
Domino’s presenta la «Shirtiette», una camiseta hecha con material de servilleta para que los aficionados luzcan con orgullo las manchas de comida y bebida este verano. La marca regala estas camisetas a los seguidores de Inglaterra y Escocia, para que se ensucien sin preocupaciones durante los partidos.
Fabricadas con material absorbente de servilleta, permiten limpiar salsa, mozzarella y otros ingredientes mientras se disfruta del partido en casa. Se pueden solicitar gratis en www.dominosshirtiette.com, en edición limitada para Inglaterra y Escocia.