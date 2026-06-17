A los 10 minutos, Noni Madueke sufrió una torpe entrada de Luka Modric en el área. El árbitro, Clement Turpin, señaló penalti, oportunidad que Inglaterra no aprovechó.

Kane lanzó, pero su disparo, tras su característica carrera vacilante, fue atajado de forma brillante por Dominik Livakovic. Cuando los croatas celebraban el despeje, intervino el VAR: las repeticiones mostraron que Livakovic se había adelantado y que Josko Gvardiol también había invadido el área.