Kane marcó de dos formas diferentes —ambas decisivas— para remontar un 1-0 en contra y sellar el enfrentamiento del domingo contra México, uno de los países coanfitriones. Sin embargo, no debería haber sido tan difícil.

Inglaterra aspira al título, tiene a Thomas Tuchel en el banquillo y talento en todas las líneas, pero deberá mostrar más en los próximos partidos para ser favorita.

«Mantuvimos la fe y, en la segunda parte, seguimos presionando. Su portero hizo paradas increíbles, pero el equipo nunca aceptó la derrota», afirmó Tuchel.

El bullicio del estadio de Atlanta apenas se apagó tras el gol congoleño a los siete minutos: un centro al segundo palo permitió a Brian Cipenga controlar, ajustar el ángulo y batir a Jordan Pickford por bajo.

Inglaterra respondió con dos cabezazos de Bellingham bien repelidos y un disparo de Rashford despejado bajo palos. Kane recortó al portero y cayó en el área, pero el árbitro no señaló penalti.

Tras el descanso, el ímpetu inglés se diluyó. Rashford envió el balón a la red lateral y Bellingham exigió otra buena parada al portero, pero el equipo de Tuchel sufrió.

Kane cambió el partido: primero marcó de cabeza tras un centro de Gordon y luego, con un regate y un disparo desde la frontal, batió al portero.

«Nuestro capitán es nuestro líder y hoy ha decidido el partido con remates increíbles, dos veces. El segundo fue sencillamente un gol brillante», afirmó Tuchel.

Pese a todo, Inglaterra volvió a complicarse la vida. La República Democrática del Congo es la 46.ª selección del mundo, según la FIFA, mientras que Inglaterra es cuarta. Esa diferencia de nivel debió notarse, por muy resistente que fuera la defensa congoleña.

Inglaterra sigue en liza, pero deberá mejorar mucho si quiere vencer a los mejores en las próximas dos semanas y media.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en Atlanta...