Kane marcó de dos formas diferentes —ambas decisivas— para remontar un 1-0 en contra y sellar el enfrentamiento del domingo contra México, uno de los países coanfitriones. Sin embargo, no debería haber sido tan difícil.

Inglaterra aspira al título, tiene a Thomas Tuchel en el banquillo y talento en todas las líneas, pero deberá mostrar más si quiere ser favorita.

«Mantuvimos la fe y, en la segunda parte, seguimos presionando. Su portero realizó paradas increíbles, pero este equipo no aceptó la derrota», afirmó Tuchel.

El bullicio del estadio de Atlanta apenas se apagó tras el gol congoleño a los siete minutos: un centro al segundo palo permitió a Brian Cipenga controlar, ajustar el ángulo y batir a Jordan Pickford por bajo.

Inglaterra respondió con dos cabezazos de Bellingham bien repelidos y un disparo de Rashford despejado bajo palos. Kane recortó al portero y cayó en el área, pero el árbitro no señaló penalti.

Tras el descanso, el ímpetu inglés se diluyó. Rashford envió un balón al lateral y Bellingham exigió otra buena parada al portero, pero el equipo de Tuchel sufrió.

Kane cambió el partido: primero cabeceó al rincón un centro de Gordon y luego, desde la frontal, batió al portero con un disparo imparable.

«Nuestro capitán es nuestro líder y hoy ha decidido el partido con remates increíbles, dos veces. El segundo fue sencillamente un gol brillante», afirmó Tuchel.

Pese a todo, Inglaterra volvió a complicarse la vida. La República Democrática del Congo es la 46.ª selección del mundo, según la FIFA, mientras que Inglaterra es la cuarta. Esa diferencia de nivel debería haberse notado, por resistente que fuera la defensa congoleña.

Inglaterra sigue en la lucha, pero deberá mejorar mucho si quiere batir a los mejores en las próximas dos semanas y media.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en Atlanta...